Las frases con las que Steve Jobs motivaba a sus empleados para crear y alcanzar la perfección

32262

El legado de Steve Jobs va mucho más allá de los productos que creó con Apple y siempre surgen anécdotas de cómo era su forma de trabajar, al punto de llevar al límite a sus empleados y también de motivarlos para alcanzar la perfección.

Con varias frases lo recuerdan quienes trabajaron a su lado, dejando claro qué siempre quería lo mejor de cada situación y proyecto. Ideales que aún mantienen los directivos de empresas por las que pasó.

Tanto en Apple como en Pixar, Jobs impactó con sus frases de motivación para que los empleados crearán los mejores avances del mercado.

Tim Cook, actual CEO de Apple, contó hace unos años por qué creía que Steve era una persona particular en la industria de la tecnología, diciendo que era alguien “que tenía esta increíble habilidad para ver todo muy de cerca. Que tenía esta implacable fuerza impulsora de la perfección”.

La frase: “Lo bueno no es suficiente. Tiene que ser genial. Como decía Steve, increíblemente genial”.

Una forma de explicar una de sus citas más conocidas. “Cuando eres un carpintero que hace una hermosa cómoda, no vas a usar una pieza de madera contrachapada en la parte de atrás, aunque esté de cara a la pared y nadie lo verá nunca. Sabrás que está ahí, así que vas a usar una hermosa pieza de madera en la parte de atrás”, aseguraba Jobs.

Apuntando a que en cualquier cosa que se haga, los detalles son fundamentales para que sobresalga sobre la competencia. Algo que siempre buscó en los dispositivos que lanzó al mercado.

Pero no solo con Apple tuvo este ideal de trabajo. En su tiempo en Pixar, donde fue director ejecutivo, también apuntó a llevar ese ideal y la compañía logró darle un giro por completo al cine de animación.

Ed Catmull, expresidente del estudio, afirmó que nunca fue suficiente simplemente hacer lo mejor. “Hacer el proceso mejor, más fácil y más barato es una aspiración importante, algo en lo que trabajamos continuamente, pero no es el objetivo. Hacer algo grande es el objetivo”, dijo.

Demostrando cómo el pensamiento de Jobs fue parte del ADN que llevo a producciones como Toy Story, Buscando a Nemo, Cars, Monsters Inc. no solo a ser éxitos comerciales, sino también historias que inspiraban a su público.

una técnica diferente para contratar a sus empleados, alejándose de los métodos tradicionales porque de esa forma creía que conocía verdaderamente a la persona y no solo al trabajador.

“Cuando decido contratar o no, siempre me pregunto si me tomaría una cerveza con esta persona y si me gusta su compañía”, contó.

De esta forma buscaba sacar a las personas de la entrevista, porque van preparados para algo y para conocerlos le interesaba hacerles preguntas fuera de lo convencional.

“Esto es lo que haría: los llevaría a comer, daría un paseo con ellos o simplemente pasaría el rato. Haría preguntas como ‘Dime qué hiciste el verano pasado que se destacó’ o ‘¿Cuándo fue la última vez que lograste algo?’ No hay una respuesta correcta o incorrecta. Haz todo lo posible para que hablen sobre una experiencia y haz que te muestren sus personalidades genuinas”, aseguraba Jobs.