Conoce las innovaciones que llegarán a WhatsApp en 2023

32033

Esta plataforma, creada por Jan Kuom y Brian Acton, ya implantó algunos cambios significativos en 2022, como la llegada de ésta para Windows y Mac, ocultar si estamos en línea, elegir qué contactos puedan ver datos de usuario (conexión y foto), las fotos de una sola visión, el tiempo para borrar un mensaje, enviarnos mensajes a nosotros mismos o las encuestas de WhatsApp, entre otros.

Para este nuevo año, los expertos en informática han descubierto algunas de las novedades que podrían ser introducidas, ya que han sido encontradas mediante el código de la app o la beta (una versión experimental de la aplicación). Gracias a páginas como Xatakandroid podemos conocer algunas de estas funciones que podrían llegar en 2023:

Dos móviles utilizando Whatsapp a la vez

Esta opción, conocida como multidispositivo, se ha podido encontrar oculta en el código de la aplicación y parece indicar que podría salir dentro de poco.

Editar mensajes enviados

Esta función no está todavía ni en la aplicación beta, pero algunas webs indican que no tardará mucho en hacerse realidad. Supondría la facilidad de poder cambiar lo que queramos del mensaje sin necesidad de copiarlo, pegarlo, editarlo y borrar el anterior. Aun así, no se sabe si será posible poder ver un historial de ediciones como lo tienen otras aplicaciones.

Aplicación tablet

Esta aplicación ya se puede utilizar en dispositivos como ordenadores o móviles, pero faltan las tablets. Esta función se encuentra en la función beta, pero no ha sido lanzada oficialmente.

Búsqueda de mensajes por fecha

Este cambio supondría un gran avance puesto que, actualmente, solo se permite por palabras, lo que hace que sea una búsqueda un tanto subjetiva.

Bloquear a contactos desde las notificaciones

Para muchos quizás no hay nada más molesto que las notificaciones de WhatsApp. La aplicación cuenta con varias medidas para silenciarlas, aunque últimamente, con la proliferación de los bulos y estafas a través de WhatsApp, cada vez son más las personas que reciben mensajes de usuarios desconocidos.

La compañía ya se encuentra trabajando en la posibilidad de que podamos bloquear contactos directamente cuando recibimos una notificación de mensaje en nuestro teléfono móvil. De esta forma podremos cortar por lo sano cuando desconfiemos del mensaje de algún contacto. La característica aún no está lista, pero debería de llegar en algún punto de 2023.

Directorio de contactos de empresas

WhatsApp se está transformando poco a poco en una súper aplicación, teniendo por objetivo que podamos hacer de todo en ella. También es una herramienta muy útil para empresas, restaurantes o locales, y la compañía ha facilitado aún más la búsqueda de estos negocios.

La nueva función de WhatsApp permite buscar el nombre de una empresa o local con tan solo introducir su nombre en el cuadro de búsqueda de contactos. De esta manera, podremos averiguar de forma sencilla el usuario de WhatsApp de la empresa sin tener que recurrir a una búsqueda de Google. Esta característica se ha lanzado ya en algunos países, pero todavía no ha llegado a España. Es posible que la veamos durante este año.

Lee también: Lista de celulares que se quedarán sin WhatsApp desde el 1 de febrero

Noticia al Día con información de Onda Cero / Genbeta