Trabajadores piden a la OIT exigir el cese de las sanciones

El ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, Francisco Torrealba, informó este lunes que fue instalado el foro de Diálogo Social, entre trabajadores del país y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

«Se instala formalmente la tercera fase del Foro de Diálogo Social, junto a los diferentes actores del trabajo en Venezuela y la delegación de la Organización Internacional del Trabajo», publicó Torrealba desde su cuenta de la red social Twitter.

La Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST) espera que la apertura del Gobierno Bolivariano y el sector trabajador venezolano respecto al diálogo con la Organización Internacional del Trabajado (OIT) produzca reciprocidad respecto al cese de sanciones impuestas por Estados Unidos (EEUU) a Venezuela.

«Esperamos que la apertura y voluntad del diálogo produzca reciprocidad. Esa voluntad no es nueva, sino que data del Gobierno del comandante Hugo Chávez», enfatizó Néstor Ovalles, del Consejo Consultivo de la CBST, durante una entrevista que concedió a Venezolana de Televisión.

Ovalles refirió que la OIT se encuentra visitando Venezuela por tercera vez para continuar evaluando la situación laboral en el país sudamericano y facilita el diálogo entre el Gobierno Bolivariano, el sector empresarial –representado por la Federación Venezolana de Cámaras de Comercio y Producción (Fedecámaras)– y el sector trabajador –representado por la CBST.

En este sentido, el dirigente laboral señaló que durante esta tercera ronda de conversaciones la CBST solicitó a la OIT y a Fedecámaras pronunciarse en instancias internacionales con respecto al cese de las sanciones impuestas por EEUU a Venezuela, refiere AVN..

«Han guardado demasiado silencio con algo que también los afecta a ellos (a Fedecámaras). No queremos que la OIT se vaya del país sin haberse pronunciado al respecto. ¿Por qué no se ha señalado que las sanciones han arruinado empresas y no permiten tener un salario digno? Con la discusión tripartita no podemos hacer maniobras para el salario», alertó.

En abril de 2022 con el apoyo técnico de una comisión de alto nivel de la OIT, el Ejecutivo Nacional, junto con representantes del organismo, instalaron mesas de diálogo para revisar los convenios colectivos para los trabajadores.

El pasado diciembre Torrealba participó en una videoconferencia con representantes de la OIT, para realizar seguimiento a los planteamientos presentados en el foro donde participan empresarios y trabajadores del sector público y privado.