– En los últimos días se ha viralizado un video en donde la diputada del Partido Socialista Unida de Venezuela (PSUV) en el Zulia, Gladys Suárez, muestra su descontento al quejarse de la situación económica del país durante una asamblea con presuntos allegados al partido, afirmando que las sanciones internacionales impuestas al Gobierno venezolano «afectan al pueblo, pero no a los grandes jerarcas».

«Las sanciones solo nos afectan a nosotros ¿y a los grandes jerarcas les está afectando? A unos si y a otros no, ¿qué es eso? ¿Estamos locos? Los diputados de la Asamblea Nacional vienen y andan en grandes camionetotas y otras que los van siguiendo, por eso yo me río mucho cuando me dicen vamos a hablar, ¿de qué carajo vamos a hablar, donde está el partido en el Zulia? Que ni jefe de partido tenemos, además los militares nos están pisoteando como les da la gana, están metidos en todas las estaciones de servicio, ellos manejan hasta el combustible», dijo, entre otras cosas, la también dirigente de la Federación Bolivariana de Transporte de la región en el material audiovisual.

De igual manera, la legisladora suplente del Consejo Legislativo del Estado Zulia (CLEZ), siguiendo con la temática de la difícil situación económica de la nación, aprovechó también para contar una anécdota personal con su hijo: «Mi hijo me llama y me pregunta que si le puedo favorecer, porque el me dice que acaba de cobrar la quincena y solo le alcanzó para comprar queso y unas gotas para la nariz». Asimismo, hizo mención a las protestas de los educadores venezolanos para exigir un «salario digno»: «¿cómo es posible que yo tenga que salir a hacer una concentración, pero para qué? ¿Para decirle al presidente los problemas que yo tengo? ¿Dónde está el presidente pues, o es que no está viendo las marchas que nos están haciendo?»

En ese sentido, prosiguió: ¿es que nosotros no queremos escuchar al pueblo? ¿Vamos a esperar que nos den un buen coñazo? ¿A quién le tenemos que traer, a quién le tenemos que mover el piso? Sí, es verdad todo eso que nos está haciendo los Estados Unidos y la Unión Europea, pero eso solo nos está afectado a nosotros y a los grandes jerarcas no les está afectando». A su vez, la funcionaria precisó que en las protestas de los maestros «hay chavistas y no chavistas». Además, la dirigente expresó que «no aguantamos más, ya no nos pueden seguir con la misma cantaleta, ¿quién es más criminal, el dólar paralelo o el Banco Central?

Cuando la patria no les alcanza a los propios revolucionarios. Está es Gladys Suárez, legisladora suplente del CLEZ y miembro de la federación bolivariana del transporte. #Zulia pic.twitter.com/5dgA8zTr54 — Madepalmar (@Madepalmar) January 18, 2023

