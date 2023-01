Diosdado Cabello: «No vamos a eliminar ninguna ONG»

33840

– El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, aseguró en la noche de este miércoles que el Gobierno nacional no va a eliminar ni a ilegalizar ninguna ONG en el país, sin embargo, enfatizó que dichas organizaciones no gubernamentales deben ser sometidas a registros y fiscalizaciones, porque, a su criterio, estas «son utilizadas por parte de Estados Unidos como mecanismo de financiamiento de actividades para la desestabilización».

«Nosotros no vamos a eliminar ninguna ONG, no está en nuestros planes, para nada. Lo que vamos a hacer es cumplir con la Constitución, con la Ley, se hará una consulta pública, estas organizaciones deben rendir cuentas, registrarse y tener como fines iniciativas sociales y de carácter humanitario. Porque dicen que son organizaciones no gubernamentales y casi todas operan con fines políticos, no son más que una estructura de conspiración de todo aquello que esté contra de Estados Unidos», precisó el dirigente oficialista.

En ese sentido, durante su programa Con el mazo dando, el número dos del chavismo subrayó que «si nosotros no hacemos la ley, el Estado no está facilitando el derecho que tiene la gente de organizar una ONG, porque no hay reglas claras, la ley va a poner las reglas claras. Lo que debe hacer usted cuando decide asociarse con fines lícitos es registrar esa empresa para pagar los impuestos, así de claro». Asimismo, Cabello prosiguió cuestionando el financiamiento de las ONG operativas en el país: «estas organizaciones se autoproclaman sin fines de lucro, pero no pagan impuestos, se la pasan viajando por el mundo, y uno se pregunta ¿de dónde sale ese dinero? Hay que poner orden».

De igual manera, Cabello precisó que no son solamente 62 ONG que operan «con fines absolutamente políticos» en el país y que «reciben financiamiento» de otras naciones, tal como lo aseguró ante la Asamblea Nacional (AN), y afirmó que esa no era la cifra: «hoy me llegó otra lista con más nombres», puntualizó. A su vez, el dirigente aseguró que la ONG Provea «no defiende los derechos humanos» y por lo contrario, según el criterio de Cabello, «lo que hace es dedicarse a la actividad política».

#26Ene | Diosdado Cabello, aseguró que no van a cerrar ninguna ONG. pic.twitter.com/Ks7koJStgO — 800 Noticias (@800Noticias_) January 26, 2023

