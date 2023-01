Capriles pide a Estados Unidos el desbloqueo de fondos venezolanos

33090

Henrique Capriles solicitó al embajador de Estados Unidos en Venezuela, James Story, que se agilice el desbloqueo de fondos venezolanos que se acordó en la negociación entre el chavismo y la oposición en México.

En una entrevista para el diario El País de España, Capriles admitió que conversó con el embajador por teléfono, aunque se negó a compartir la respuesta del estadounidense con respecto al desbloqueo de los recursos.

«No lo puedo compartir, pero no soy un defensor de la política hacia Venezuela de la administración anterior y sí pienso que la administración Biden puede avanzar más rápido. Desde el primer día han dicho que la solución pasa por una negociación, así que hay voluntad. Yo creo que lo que hagamos y lo que dejemos de hacer en las próximas semanas puede ser decisivo de cara a los próximos seis o siete años en Venezuela», manifestó.

Consideró que es importante avanzar en el desbloqueo de los fondos venezolanos o de lo contrario el gobierno de Maduro puede tener una excusa para negarse a continuar en la mesa de diálogo.

«Maduro se va a agarrar de cualquier cosita porque es obvio que quiere mantenerse en el poder. Pero también sabe que para tener legitimidad y reconocimiento internacional debe recuperar su capital político, el apoyo de la población, y para eso tiene que mostrar logros económicos. Por eso está dispuesto a entrar en un proceso de negociación», agregó.

Críticas al gobierno interino

Capriles criticó duramente al gobierno interino de Juan Guaidó, finalizado hace unas semanas por la comisión delegada de la Asamblea Nacional electa en 2015.

«El gobierno interino fue la crónica de un fracaso. Ahora quieren generar la opinión de que la oposición ha dado un salto al vacío y que le regalamos a Maduro la desaparición de ese gobierno. Eso es falso. Lo que se hizo fue acabar con una política fallida que venía de 2019. Para mí el gran perdedor de la eliminación del gobierno interino es Maduro», dijo.

Afirmó que con la eliminación del gobierno interino «la oposición ha ganado la oportunidad de salirse de una fantasía muy costosa, que acabó debilitándola. El gobierno interino debía haber tenido un solo objetivo: la convocatoria de un proceso electoral, no construir una burocracia, no nombrar embajadores. Se creyeron el cuento de que eran un gobierno. Maduro no gana nada con su desaparición porque sencillamente no existía».

Unidad para lograr un cambio

Consideró que es importante que la oposición cambie su estrategia política, de cara a las elecciones presidenciales de 2024, para poder crear una unidad que permita derrotar al gobierno de Maduro en las urnas.

«Para mí la unidad es un medio para lograr el cambio, no un fin. Hay que ponerle atención a la gente, tener una nueva narrativa, volver a enamorar a los venezolanos. No con nosotros, sino con la esperanza que siempre han tenido de que este país no esté condenado a vivir como vive», señaló Capriles.

También instó a los líderes políticos a no subestimar a Nicolás Maduro, luego de que Guaidó afirmó que cualquier candidato que se presente en las elecciones presidenciales podría derrotar al chavismo.

«Por lo visto no entendió nada de lo que pasó en los últimos años y como que está dormido, no se ha despertado. Uno de los graves problemas es continuar con la subestimación de quien está en el poder. A mí me cuesta mucho entender a Guaidó, a veces siento que se necesitan subtítulos. No creo que cualquiera le gane a Maduro», precisó.

En cuanto a las primarias, dijo estar a favor de que se realice un proceso de consulta abierto y lo más amplio posible. Además, dejó abierta la posibilidad de presentarse en dicho proceso.

«No voy a decir si me voy a presentar, ahora estoy evaluando el terreno. Esa decisión vendrá cuando tenga que venir», indicó.

Leer más: Maduro recibe al ministro de Comercio de Türkiye Mehmet Mus en Miraflores

Noticia al Día con información de El Paìs