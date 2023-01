30624

– Gerardo Blyde, jefe de la delegación de la Plataforma Unitaria en el proceso de negociación con el Gobierno del presidente Nicolás Maduro en México, exhortó este viernes al Ejecutivo oficialista a «cumplir con lo acordado» y «retomar» el diálogo, asimismo, el dirigente opositor precisó que los recursos del acuerdo social firmado en dicho país, serán transferidos «de manera progresiva», aclarando que la coalición opositora «nunca señaló» que esos fondos iban a ser otorgados «de un solo golpe», esto en relación a los constantes pedidos que ha realizado el gobierno nacional solicitando los mencionados bienes, condicionando así la continuación de la negociación entre las partes.

En ese sentido, durante una rueda de prensa en la sede del partido Primero Justicia (PJ) en Caracas, Blyde insistió en que «no hay que perder tiempo» y «retomar» cuanto antes el proceso de negociación que se lleva a cabo en México con la mediación del reino de Noruega. «Ese acuerdo tiene una serie de reglas que ambas partes tenemos que cumplir, nosotros nos comprometimos en seguir trabajando en la agenda integral. Y la palabra vale… Este mecanismo vale, si hay verdadero compromiso para dar las discusiones del fondo. La camorra no nos lleva a ningún lado, los venezolanos están esperando respuestas. El discurso incendiario no nos va a llevar a lograr soluciones», expresó.

«El acuerdo firmado establece que la agenda de la negociación no podrá ser condicionada, suspendida o retrasada por la ejecución de ese memorando, invitamos a la otra parte a reflexionar y a volverse a sentar en la mesa cuanto antes, los acuerdos no pueden seguir esperando», prosiguió el líder opositor, al tiempo que aclaró que la Plataforma Unitaria no ha planteado el cambio de las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) para condicionar la continuación de dicho proceso de diálogo.

#AHORA | Gerardo Blyde sobre el diálogo con el oficialismo: "Estamos haciendo los esfuerzos para reestablecer esa conversación y la instalación de la mesa. Esta rueda puede servir para sensibilizar a los altos mandos que están en el Gobierno". #20Ene pic.twitter.com/tYBFb9bJN9 — VPItv (@VPITV) January 20, 2023

