Una mujer muerta tras colapso de edificio en República Dominicana

30045

-Una persona murió en el colapso de un edificio de cuatro pisos en el centro de República Dominicana, donde funcionaba una mueblería, informaron las autoridades el jueves.

El cuerpo de Yasiris Joaquín de Jesús fue encontrado por los bomberos de La Vega (a unos 116 km de Santo Domingo), donde cedió la estructura el miércoles con seis personas en su interior, la mayoría empleados. Las otras cinco fueron rescatadas con vida.

A Joaquín de Jesús, de 33 años y empleada del área administrativa, «las unidades caninas la encontraron, pero ya no tenía vida», explicó César Arturo Abreu, jefe de los bomberos, a medios de prensa.

Lee también: Rescatan a cinco personas entre los escombros de edificio que se derrumbó en República Dominicana

«La encontramos, estaba ya sin vida porque ella estaba en el primer nivel, al estar en el primer nivel las tres lozas le cayeron encima, ahí le produjo la muerte instantáneamente», añadió.

El presidente dominicano, Luis Abinader, expresó sus condolencias en Twitter y exigió una investigación «para identificar responsabilidades».

La edificación, construida hace 30 años y adquirida por la empresa en 2008, se desplomó hacia las 11H57 locales (15H57 GMT), dejando una nube de polvo, según los videos captados por cámaras de seguridad.

El mismo edificio sufrió un incendio en 2019 y según el sitio web Acento, el colapso responde al retiro de una columna en los trabajos de remodelación.

Esos trabajos no contaban con los permisos necesarios, según Julio Gil, presidente del colegio dominicano de ingenieros (Codia).

«No lo tenían, yo puedo decir que no lo tenían porque ese proyecto no ha pasado por el Codia, y para emitir una licencia, las instituciones que intervienen Medio Ambiente, Ayuntamiento, el Ministerio de Vivienda y el Codia, ese proyecto tiene que pasar por las cuatro instituciones, por el Codia responsablemente lo digo no ha pasado», dijo Gil al canal Telesistema.

AFP