‘Sex Education’ y lo que se sabe de la cuarta temporada

‘Sex Education’ se ha convertido en una de las series de Netflix más queridas por los espectadores, y la temporada 4 ya está en camino. Este amor del público no nos extraña: su mezcla de drama y comedia, su mirada adolescente, su mente abierta con el sexo, su conciencia social y feminista… La serie creada por Laurie Nunn es una de las mejores series originales de Netflix por méritos propios.

Cuando estrenó su primera temporada dijimos que ‘Sex Education’ era todo lo que necesitabas saber del sexo y John Hughes nunca te dijo: una serie que se toma con sentido con humor las vicisitudes sexuales de sus jóvenes protagonistas dándole una vuelta de tuerca a los estereotipos del género teen y dando espacio a historias diversas y delirantes que abordan temáticas importantes que van desde el bullying hasta el aborto y el acoso sexual. Como una de las mejores series de comedia de Netflix, todos estos temas se tratan con mucho sentido del humor, aunque sin perder nunca de vista la gravedad que conllevan.

Desde entonces, la serie ha crecido y sus personajes también: en la tercera temporada, los alumnos del instituto Moordale se enfrentaron a la dictadura de la nueva directora del centro, Hope (Jemima Kirke de ‘Girls’), pero Otis (Asa Butterfield), Maeve (Emma Mackey), Eric (Ncuti Gatwa), Adam (Connor Swindells) y compañía supieron defender su libertad y derechos. Y no nos olvidamos de la doctora Jean Milbourne (Gillian Anderson), que convierte un embarazo inicialmente no deseado en un vuelco necesario para su vida. Los nuevos episodios colocaron a la producción bien alta entre las mejores series de Netflix en 2021, y la confirmaron además como una de las series más adictivas de Netflix.

La cuarta temporada de ‘Sex Education’ ya ha sido confirmada en Netflix, y aquí recopilamos todas las novedades que vayan apareciendo: ¿cuándo será la fecha de estreno? ¿Quién volverá al reparto y qué nuevos fichajes veremos? ¿Cómo seguirá la historia? ¿Estarán juntos algún día Otis y Maeve o lo suyo está condenado al fracaso? ¿Conseguirá por fin la serie colarse entre las series de Netflix más vistas de su historia o seguirá quedándose fuera del ranking?

Aún no se ha anunciado la fecha de estreno de la temporada 4 de ‘Sex Education’. La serie de Netflix ha sido renovada, eso sí, y esperamos que los nuevos episodios no tarden demasiado en llegar. La tercera temporada se estrenó en septiembre de 2021, rompiendo la tradición que había llevado la serie de ser estrenada en el mes de enero. La pandemia seguro que tuvo mucho que ver con la decisión.

Ese mismo mes de septiembre la serie fue renovada para una temporada 4, por lo que la maquinaria se puso en marcha pronto. Ahora bien, la fecha de estreno es aún pura especulación: podríamos volver al instituto Moordale a principios de 2023, de forma que la serie recuperaría ese lugar en el mes de enero y se convertiría, además, en una de las series de Netflix más esperadas de 2023.

¿Cómo seguirá la historia de ‘Sex Education’? Repasemos primero rápidamente lo que ocurrió en el último episodio de la tercera temporada. Otis y Maeve continúan siendo una de esas parejas que no sabemos si acabarán o no juntas. En la temporada por fin les vemos confesar sus sentimientos y besarse, pero a Maeve le surge una oportunidad increíble para estudiar en Estados Unidos y la toma. Sus caminos se separan, y no sabemos cómo estarán cuando se reencuentren (si es que lo hacen) en la temporada 4.