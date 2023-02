Le bajó la menstruación en programa de TV vivo y directo

37214

La artista Jujuy Mendoza enfrentó muy apenada el incidente cuando le bajó la menstruación mientras hacía un baile en vivo y directo.

Así lo reseña noticias de Yahoo. com: Un video de un puñado de segundos que en instantes se volvió viral. La modelo y columnista Sofía “Jujuy” Jiménez protagonizó un inesperado momento al aire en el programa A la Barbarossa, en Telefe. Mientras bailaba, la joven fue advertida por Georgina Barbarossa por una mancha de sangre de menstruación en su pantalón. “Tenés manchado el pantalón, no pasa nada”, señaló la conductora. La escena no tardó en volverse viral.