Hoy jueves de #TBT, Retro NAD hace un viaje en el túnel del tiempo y nos estacionamos en los años 90, específicamente en 1992 con Alban Nwapa, mejor conocido por su nombre artístico Dr. Alban, un músico y productor nigeriano-sueco.

Ha tenido fama internacional en los años 90 con su estilo como techno-reggae, dub, house y dance como: Hello Afrika, Look who’s Talking, It’s my life, Let the beat y No coke. Desde hace varios años vive en Suecia, donde ha fundado su sello discográfico, Dr. Records.

Su álbum debut, Hello Afrika, ha vendido cerca de un millón de copias en todo el mundo. Su mayor éxito es el disco sucesor One love.

It's My Life – Dr. Alban (1992) canción escrita por Dr. Alban y Denniz PoP. El tema fue un éxito en la mayoría de los países europeos, alcanzando el puesto #1, canción esencial en discotecas. 🕺💃🎛️🎚️🔊

