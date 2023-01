31649

Riley Keough, la hija que Lisa Marie Presley tuvo con el músico Danny Keough, se convirtió en madre poco antes del funeral, según reveló su marido, el actor australiano Ben Smith-Petersen, durante el discurso que pronunció en el funeral de la hija de Elvis Presley, celebrado este domingo en Graceland, la mítica mansión del Rey del Rock.

Smith-Petersen ocupó un lugar destacado en la despedida y tomó la palabra en nombre de su esposa, diciendo: «Espero poder amar a mi hija como me amaste a mí, como amaste a mi hermano y a mis hermanas. Gracias por darme fuerza, mi corazón, mi empatía, mi coraje, mi sentido del humor, mis modales, mi temperamento, mi salvajismo, mi tenacidad. Soy producto de tu corazón, mis hermanas son producto de tu corazón, mi hermano es producto de tu corazón».

«Gracias por ser mi madre en esta vida. Te estoy eternamente agradecida», continuó diciendo Smith-Petersen.

Sin duda, el actor australiano protagonizó uno de los momentos más emotivos del funeral, al leer la triste despedida de Riley Keough a su querida madre.

«Te recuerdo dándome baños cuando era bebé, llevándome en el asiento del auto escuchando a Aretha Franklin, llevándome a tomar un helado después de la escuela en Florida. Recuerdo que nos cantabas a mí y a mi hermano canciones de cuna por la noche, y cómo te acostabas con nosotros hasta que nos quedábamos dormidos. Recuerdo cómo se sentía ser amado por la madre más amorosa que he conocido. Qué seguro se sentía estar en tus brazos: recuerdo ese sentimiento de niño y lo recuerdo hace dos semanas en tu sofá».



Keough, de 33 años, conoció a Smith-Petersen en 2012, mientras rodaba Mad Max: fury road.

Coincidieron en el set de rodaje, pero no comenzaron a salir hasta 2013. Un año más tarde anunciaron su compromiso a través de una foto en la que Keough presumía de anillo. En febrero de 2015 se dieron el «sí, quiero». Primero en Nepal y después en Napa, California, ante invitados como Kristen Stewart, Cara Delevigne y Zoe, la hija de Lenny Kravitz.

«Son perfectos el uno para el otro», dijo Lisa Marie sobre su unión. Y no se equivocaba, pues Keough no puede estar más enamorada. «Mi esposo es una buena persona», aseguró en la revista Vogue. «Es tranquilo, leal, fuerte y sensible. Es mi mejor amigo», añadió.

Con información de Hola