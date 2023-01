30882

-Shakira sí que sabe facturar, ahora le saca el jugo a virales pasos de baile que se han convertido en el nuevo trend, por lo pegajoso que resulta.

«Perdón que te sal-pique», es la nueva onda, “Esto es pa’ que te mortifique, mastique y trague, trague, mastique. Yo, contigo, ya no regreso ni que me llores ni me supliquе’. Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música perdón que te sal-pique”.

En los videos se ve a Shakira, junto a dos bailarinas, en un salón de espejos, haciendo una rápida y compleja coreografía, lista para ser replicada por todos los fanáticos.

