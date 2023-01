32296

En sus próximas memorias, Pamela Anderson detalla un incidente inquietante con el actor Tim Allen que tuvo lugar en el plató de ”Home Improvement” en 1991 cuando tenía 23 años.

“El primer día de filmación, salí de mi camerino y Tim estaba en el pasillo en bata. Abrió su bata y se mostró completamente desnudo. Dijo que era justo, porque me había visto desnuda. Ahora estamos a mano. Me reí incómodamente”, según un extracto de “Love, Pamela”, que Variety obtuvo antes del lanzamiento del libro el 31 de enero.

Allen, que tenía 37 años en el momento del incidente, presumiblemente se refería a la portada de Anderson para Playboy, que ayudó a convertirla en la actriz en un símbolo sexual conocido internacionalmente.

“No, nunca sucedió. Nunca haría tal cosa”, dijo Allen a Variety en un comunicado.

La afirmación explosiva es una de muchas en el libro, que rastrea el ascenso de Anderson desde una niña de un pequeño pueblo de la isla de Vancouver hasta una de las mujeres más reconocidas del mundo.

“Home Improvement” marcó uno de los primeros créditos de Anderson, donde interpretó a Lisa the Tool Girl en lo que rápidamente se convirtió en la serie de televisión número 1 en los Estados Unidos. Apareció en las dos primeras temporadas de la comedia de ABC antes de renunciar para centrarse en “Baywatch”, que se convirtió en un fenómeno global exportado a 150 países.

“Love, Pamela” es uno de los títulos más esperados del año. En sus memorias, Anderson rompe el silencio sobre la exitosa serie de Hulu del año pasado, “Pam and Tommy”, que profundiza sobre el video sexual que fue robado de su casa con su entonces esposo Tommy Lee.

En su documental para Netflix, que se estrena el 31 de enero, Anderson dijo que el robo de su video sexual recordó la impotencia y el trauma que experimentó después de ser violada a los 12 años, y atacó a la serie dramática, “Pam & Tommy”, por “retraumatizarla”.

La serie de Hulu, protagonizada por la actriz británica Lily James como Anderson y Sebastian Stan como su esposo Tommy Lee, detalló la historia del video sexual que fue robado de la mansión que Anderson compartía con Tommy Lee.

“Me dio pesadillas. No dormí esa noche”, admitió. Y la modelo y actriz, de 55 años, agregó: “No tengo ganas de verla. Nadie sabe realmente por lo que estábamos pasando en ese momento. Deberían haberme pedido permiso” .

“Le envié un mensaje de texto a Tommy el otro día y le dije: ‘¿Cómo te sientes acerca de todo?’ y él me dijo: ‘Pamela, no dejes que te duela tanto como la primera vez’”.

“Bloqueé eso de mi vida para sobrevivir, en realidad era un mecanismo de sobrevivencia, y ahora todo vuelve a surgir, me siento enferma de todo el estómago. Esto se siente como cuando el video fue robado. Básicamente, solo eres una cosa que pertenece al mundo.

Durante su luna de miel en México, la pareja filmó un video casero que incluía unos ocho minutos de sexo.

Según un informe policial presentado por la pareja en 1995, la película estaba en una caja fuerte en su casa junto con armas: un rifle de asalto AK-47 FNC, un rifle calibre .45-70 y una escopeta, además de un Rolex, un reloj Cartier de diamantes y el bikini blanco que Anderson usó para su boda.

Toda la caja fuerte fue robada en octubre de 1995 por el electricista Rand Gauthier, quien había sido despedido por la pareja y creía que le debían dinero. Fue interpretado por el comediante Seth Rogen en la miniserie.

En marzo de 1996, conscientes de que circulaban copias del VHS, la pareja presentó una demanda civil de 10 millones de dólares contra todos los que pensaban que podían tener una copia, incluida la revista Penthouse. Mientras tanto, el material se vendía en sitios web.

Anderson dice que sigue atormentada por la difusión de su video íntimo. “Fue un momento realmente feliz en mi vida, pero no me di cuenta de que todo estaba a punto de cambiar. No teníamos idea de que algo allí dentro pudiera lastimarnos”, señala.

El primer indicio fue cuando les enviaron una copia de la cinta VHS por correo. Tommy Lee lo vio.

“Estábamos recién casados, estábamos desnudos todo el tiempo y solo nos filmábamos en las vacaciones y esas cosas. Solo éramos nosotros siendo tontos. Encontraron toda la desnudez que pudieron de diferentes cintas y las unieron”, explicó.

No sabían cómo recuperar la película casera e iniciaron acciones legales. Anderson estaba embarazada de su segundo hijo, Dylan.

“No sabía que iba a ser completamente humillada. Recuerdo haber entrado en la sala del tribunal y todos los abogados tenían estas fotos de mí desnuda. Dijeron: ‘Estuviste en Playboy, no tienes derecho a la privacidad’”, recordó Anderson sobre ese momento.

Pamela Anderson definió una década. Ahora se definirá a sí misma

“¿Cómo me cuestionan sobre mis preferencias sexuales y las partes de mi cuerpo y dónde me gustaría hacer el amor cuando es propiedad robada? Me hizo sentir como una mujer horrible, que solo soy un pedazo de carne que esto no debería significar nada para mí porque básicamente soy una puta”, dice ante las cámaras.

Agrega que le trajo sentimientos de vergüenza e impotencia que había experimentado cuando fue violada.

Anderson se retiró de la causa judicial porque ya no soportaba tanta humillación.

“Sé que algunas personas habrían luchado hasta la muerte por ello, pero estaba embarazada y no quería que afectara al bebé. Tommy y yo tuvimos un aborto espontáneo y teníamos miedo de que volviera a ocurrir. No íbamos a poner en riesgo la vida de Dylan. Me devastó por completo, pero simplemente cerré los ojos y firmé los papeles”, detalla.

No ganaron “ni un centavo” por el material. “No se puede poner un número monetario en la cantidad de dolor y sufrimiento que causó. Fue diferente para mí que para él. Tommy es una estrella de rock: se suma a la imagen de locura. Pero supe en ese momento que mi carrera había terminado”.

En el documental cuenta que cuando tenía 12 años fue a la casa de un chico del que su amiga estaba enamorada. Su amiga subió con el dueño y ella se quedó abajo con su amigo, que tenía 25 años. Jugaron backgammon y luego él le dijo que parecía que necesitaba un masaje y la violó. Ella no le dijo a nadie: “Tuve mucha vergüenza por lo que pasó. Sentí que era mi culpa. Mi mamá siempre estaba llorando por mi papá, y no podía soportar hacerle más daño. No se lo dije a ella ni a nadie”.

