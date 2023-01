Milley Cyrus se apoderó de Spotify: Shakira quedó destronada

29431

El pasado 13 de enero, la canción de Miley Cyrus se estrenó, y a cuatro días de «ver la luz», ha acumulado más de 15 millones de reproducciones en la plataforma de streaming musical, superando las 11,3 millones que poseen la colombiana y el argentino al 17 de enero.

Miley Cyrus estrena Flowers: Un himno al amor propio

El sencillo de Cyrus es considerado, por miles de usuarios en redes sociales, como un «himno al amor propio», además de que, al igual que Shakira, haría referencias a su expareja, Liam Hemsworth, por lo que también cobró relevancia rápidamente.

Otro de los motivos que habría vuelto tema de conversación a Flowers es que sería una especie de «respuesta» a la canción When I was your man de Bruno Mars, una de las favoritas de Liam Hemsworth, de acuerdo con algunos medios estadounidenses. Y para rematar, el actor se la habría dedicado a la cantante.

En Flowers, la artista estadounidense eligió referirse a su exesposo de una forma más sutil de lo que hizo Shakira en la BZRP Music Sessions #53, pero esto a modo de «contestación»; por cierto, el estreno de este tema fue el 13 de enero, fecha de cumpleaños de Liam Hemsworth.

¿Qué dice Miley Cyrus en Flowers?

Las teorías que hablan sobre la «contestación» al tema de Bruno Mars hacen referencia al coro de la canción, donde Miley menciona que todas las cosas que una persona esperaría de su pareja, puede hacerlas por sí misma.

Por ejemplo, el coro de la canción de Bruno dice lo siguiente:

«Debí haberte comprado flores / y sujetado tu mano / Debí haberte dado todas mis horas cuando tuve la oportunidad / llevarte a todas las fiestas / porque todo lo que querías era bailar / ahora mi nena está bailando / pero está bailando con otro hombre».

«Puedo comprarme flores / Escribir mi nombre en la arena / Hablar conmigo misma durante horas / Ver cosas que no entiendes / Puedo llevarme a bailar / Y puedo sostener mi propia mano / Sí, puedo amarme mejor que tú».

