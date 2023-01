Liliana Rodríguez: “No soy monedita de oro»

30192

Los participantes de La Casa de los Famosos tienen que jugar con el fin de sobrevivir cada semana temiendo a ser eliminados por la audiencia, quienes tienen todo el poder de determinar quién sale de la casa y quién finalmente será el ganador de la competencia a través de su voto.

La tercera temporada ya comenzó y en esta ocasión, le abrió sus puertas a la actriz venezolana Liliana Rodríguez, quien tendrá que vivir bajo el mismo techo durante tres meses con otras celebridades.

Liliana llegó al programa con la energía que siempre ha tenido para cautivar al público televidente.

De entrada, ya la polémica hija de los famosos artistas, Lila Morillo y José Luis Rodríguez, lanzó su primer comentario que los periodistas de farándula casi de inmediato publicaron: «No soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo»

“Obvio, no soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Admito, me gustan las cosas como yo las quiero, donde yo las quiero y cuando yo las quiero, evidentemente en La Casa de los Famosos voy a tener que ceder algo de territorio, pero no completo”, expresó Rodríguez.

Youtube