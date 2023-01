Jennifer López quiere filmar una nueva película con Ben Affleck

31484

– Jennifer López y Ben Affleck ya han demostrado que su segunda oportunidad de romance parece funcionar. Los dos se casaron en julio, unos 20 años después de que prendieron fuego al mundo por primera vez como la pareja «Bennifer» de 2002 a 2004. Y ahora, según informa la revista Variety, López dice que ella y su esposo pueden reunirse en la pantalla grande. Se sabe que ya coprotagonizaron Gigli de 2003, que fue un bombardeo cruzado entre la crítica y la taquilla mundial.

«¡Tal vez, tal vez! Absolutamente», dijo López cuando Variety le preguntó, durante el estreno de su nueva comedia romántica de acción Bodas de plomo (Shotgun Wedding), si ella y Affleck tenían planes de volver a trabajar juntos. «Hablamos, sí. Nos encanta estar juntos y trabajar juntos, así que, sí, nunca se sabe», dijo.

López también comentó que aún no tiene una fecha de lanzamiento para su nuevo álbum, This Is Me… Now, pero dijo que probablemente saldrá de gira con el nuevo trabajo y que se reservará una residencia en Las Vegas para apoyar su nuevo lanzamiento, según reseña el diario El Clarín.

«El álbum está listo y estamos preparando el mejor momento para sacarlo y lanzarlo poco a poco, decidir cómo queremos hacerlo…», amplió López. «Es un proyecto tan especial porque es una especie de culminación de este viaje de 20 años de un álbum a otro», indicó.

Con información de El Clarín