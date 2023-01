32628

– Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, vuelve a estar en polémica tras las fuertes declaraciones de su hermana Patricia Rodríguez, quien fue entrevistada por el programa español Socialité, en donde afirmó que se encuentra en situación precaria junto con sus hijos.

Patricia criticó a su hermana por no ayudarla a ella y a sus tres hijos, con quienes vive en una humilde casa en Castellón, España.

“Estoy arruinada y mi hermana no me ayuda. Lo que más me duele son mis hijos, no yo. Al final y al cabo yo con un trozo de pan duro puedo comer, pero mis hijos, que son sus sobrinos”, manifestó la mujer. “No significo nada para ella, ni para la familia”, añadió.

Por otra parte, afirmó que trato de comunicarse con Ivana, la otra hermana Rodríguez, pero sin obtener respuesta.

“La llamé por teléfono, diciendo que no tenía dinero para pagar los libros de mis hijos y que si ella en vez de darme el dinero, podría llamar al colegio para que encargara. Yo en ningún momento le he pedido dinero y no quiero dinero porque para eso me busco la vida como siempre estoy haciendo. En el colegio se quedaron esperando la llamada de mi hermana y mis hijos también siguen esperando su ayuda”, expresó en referencia a Ivana

Patricia es media hermana de la modelo Georgina Rodríguez, desde niña quedó huérfana de madre. Para ella su vida fue muy complicada y precaria, prácticamente quedó sin hogar y criándose en la calle desde temprana edad.

En el 2018, Patricia ya intentó aprovechar su relación familiar con el astro “CR7 “aireando algunos asuntos familiares en ‘Sálvame’, en el que recuerda que nunca pudo recalcar en la nueva familia, donde a su vez la internaron cuando su padre, por temas de drogas, entró en la cárcel. «Georgina me llamó cuando murió nuestro padre en Argentina, pero ni siquiera me pagó el billete de avión para que yo pudiera despedirme de él». La mujer afirma que Georgina prometió darle las cenizas de su padre, pero aún espera por ellas y no entiende el desinterés por parte de sus hermanas.

Aunque la mujer comentó que posee un trabajo estable, lo que gana no es suficiente para cubrir los gastos del hogar.

La hermana de la modelo española en reiteradas ocasiones ha expresado su situación en programas televisivos, en su momento Georgina lanzó una respuesta indirecta a su hermanastra al estrenarse su reality en Netflix.

«Quiero dar las gracias a mi familia. Aquella que no me ha soltado la mano desde que llegué a este mundo. Gracias a mi madre y a mi hermana Ivana por acompañarme en el camino de la vida, porque siempre hemos sido una pequeña familia de 3, pero esto ha hecho que seamos incondicionales e inseparables. Gracias madre por los valores que nos inculcaste, los cuales hoy no puedo vivir sin ellos. Amor y respeto», escribió en un post en su Instagram a finales de enero de 2022.

