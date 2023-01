Alicia Machado: «Yo prefiero que un hombre me diga que bonitas nalgas tienes a que me diga que inteligente eres»

31830

“Ya a los hombres les da miedo siquiera decirte un piropito en la calle: ‘ay, qué bonitas tus piernas’. Yo prefiero que me digan qué bonitas nalgas tengo, qué bonitas piernas tengo, un hombre bien bello, que me diga qué guapa estás Machado. A que me diga: ‘ay, qué inteligente eres Machado’. No señores, por favor, seamos realistas”, dijo la ex Miss Universo el programa De primera mano.

Criticó algunas políticas que ha implementado el certamen, y aseguró que ella sí prefiere que destaquen su físico antes que su inteligencia, refiriéndose a las nuevas políticas del certamen que se pusieron en marcha en la última edición.

Para la actriz y empresaria venezolana es más importante la belleza física de una mujer que el intelecto ante los ojos de los hombres. Considera exagerada la presión actual de la organización del Miss Universo en querer “convertir” a las jóvenes en “eruditas”. Pues si bien las buscan más culturales y talentosas, estas terminan “solas” por tantas actividades que realizan.

La también modelo venezolana de 46 años de edad señaló que, a pesar de ser una mujer empoderada y empresaria, también le gusta sentirse protegida por los hombres. Y no ve correcto que “nos empoderemos desprestigiando a otra mujer”.

La exmiss Universo venezolana criticó: “Yo vi hoy a todas esas chiquitas ahí, concursando. Muchachitas tan jóvenes, y tú las ves: ‘que tengo esta carrera, que hablo siete idiomas, tres títulos universitarios…’ ¿En qué tiempo hicieron tantas cosas?”, cuestionó.

“Yo sí necesito a un hombre que me quiera y que me cuide, que me proteja, porque los hombres te protegen, y la protección de un hombre es maravillosa, es preciosa”, agregó.

Con información Telemundo