Tremendo debut de Novak Djokovic en el torneo de Adelaida

-El serbio Novak Djokovic no tuvo problemas de avanzar a la segunda ronda del torneo de Adelaida, donde no participaba desde el 2007 cuando salió campeón con tan solo 19 años.

El número cinco del mundo, se impuso sobre el francés Constant Lestienne, 65 de la ATP, con parciales de 6-3 y 6-2 luego de 75 minutos.

El serbio solo cedió un punto de rotura en todo el partido, que salvó. No sufrió más contratiempos. «Nole» había perdido en dobles junto a Vasek Pospisil ante el ecuatoriano Gonzalo Escobar y el bosnio Tomislav Brkic.

«Para ser el primer partido, no me puedo quejar», dijo Djokovic. «Jugué muy bien. Pienso que los primeros seis juegos fueron muy competitivos y nunca lo había enfrentado antes. Es un contragolpeador, no comete demasiados errores. Tiene un servicio complicado, con buena ubicación. Pero una vez que hice ese quiebre en el 3-2 en el primer set, pienso que jugué muy buen tenis durante el resto del partido».

Djokovic compite en suelo australiano por primera vez desde 2021. A fines de este mes, competirá en el Abierto de Australia en Melbourne, donde ha levantado el trofeo nueve veces (récord).