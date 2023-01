Ronald Acuña padre aconsejó a su hijo tras su retiro en la gran final

33811

– En una entrevista televisiva Ronald Acuña padre ofreció sus declaraciones, luego del incidente en el que varios miembros de su familia protagonizaron una trifulca con fanáticos del conjunto capital, hechos que condujeron al retiro repentino de su hijo en la gran final de la Liga Venezolana del Béisbol Profesional (LVBP).

Trifulca familiar con fanáticos

El expelotero y padre de Acuña Jr. considera que muchos fanáticos se excedieron insultando y lanzando objetos a la familia, acciones que provocaron el enfado de algunos miembros incluyéndose. «Eso pasó cuando dio el fly al right field, ahí estaba el hijo de él. Cuando falla, tiraron cerveza y le cayó al niño. Hay fanáticos que no entienden, creen que por pagar una entrada pueden hacer lo que quieran», aseguró Acuña padre. «La mamá de Acuña estaba a dos puestos de mí, y llega un tipo y le dice cono e´ tu madre, ¿cómo tu reaccionarías a eso?», añadió.

Aconsejó volver a jugar la gran final

Por otra parte, aconsejó a su hijo continuar jugando con los Tiburones de La Guaira, ya que muchos miembros de su familia no cuentan con visa para verlo jugar en las Mayores. «A la hora de darle un consejo, uno se lo da. Mi consejo es que juegue. Tú te imaginas todas esas familias que nunca lo han visto jugar aquí. No todos tenemos visa para verlo jugar en Estados Unidos. Si es por mí, que juegue», puntualizó.

Excedió en su celebración

Concluyendo la entrevista vía telefónica, el progenitor del bigleaguer no estuvo de acuerdo con el festejo de su hijo, considera que exageró en sus emociones. «Yo sé que se excedió, no estoy de acuerdo. Puedes “perrear”, pero no de esa forma. Siempre le digo que le baje dos luego de los juegos», enfatizó Acuña padre.

#25Ene #Deportes #RonaldAcuña

El papá de Ronald Acuña ofreció una entrevista a Televen explicando todo



"La mamá de Acuña estaba a dos puestos de mi, y llega un tipo y le dice coño e tu madre, como tu reaccionarias a eso?" – @estendenciavzl pic.twitter.com/kqmWNflYZ5 — Reporte Ya (@ReporteYa) January 26, 2023

Lee más: Así se ha expresado Ronald Acuña padre en redes sociales