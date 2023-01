Ronald Acuña Jr.: «La gente piensa que no quiero jugar, yo quiero representar a mi país»

32971

El grandeliga Ronald Acuña Jr. brindó declaraciones a la prensa deportiva afirmando una vez más el deseo de representar a Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol (CMB). El «Abusador” actualmente se encuentra reforzando a la novena litoralense en la gran final de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

El jardinero de los Bravos de Atlanta manifestó que viene lidiando con el permiso del Clásico Mundial, por lo que es incierta su participación en un hipotético escenario de campeón con los Tiburones en la Serie del Caribe que se celebrará en la capital.

“No he preguntado por el permiso de la Serie del Caribe, vengo lidiando con el del Clásico que la gente piensa que no quiero jugar. Por ejemplo, yo quiero representar a mi país, pero esa decisión no la tomo yo”, expresó Acuña.

Omar López, quien es el actual estratega de Venezuela en CMB, se ha mostrado optimista en relación con el permiso de la franquicia a la que pertenece Ronald Acuña, sin embargo, el equipo de la Liga Nacional y el cuerpo médico no han dado respuesta positiva aún.