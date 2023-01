Prensa francesa no perdona a Neymar: “Es el mayor fracaso de la historia”

28187

El Paris Saint-Germain atraviesa un momento complicado tras el regreso del fútbol europeo luego del parón por el Mundial de Qatar. Los dirigidos por Galtier perdieron este domingo contra el Rennes, lo cual significó su segunda derrota en los últimos 15 días, y la prensa francesa señaló a un culpable: Neymar.

A pesar de que el futbolista brasileño tiene registros de 15 goles y 13 asistencias en 22 partidos esta temporada, fue criticado por su “falta de compromiso”.

“¿Nos damos cuenta de que Neymar, en cuanto a contratación y salario, es el mayor fracaso de la historia del fútbol? No se me ocurre un fracaso más grande por lo que costó, es horrible. Que haya estado bien en dos partidos de octavos de final en 2020 no significa que te vaya a salvar la vida”, afirmó el periodista Daniel Riolo.

De la misma manera, el diario L’Equipe no se quedó atrás y señaló las principales fallas del jugador.

“Como contra el Angers a mediados de semana, el brasileño bajó demasiado a buscar balones e intentó demasiadas veces marcar la diferencia en solitario. El resultado fue que perdió balones en zonas complicadas y casi nunca causó peligro en el área del Rennes. Una actuación preocupante a un mes del Bayern”, indicó el periódico.

Cabe recordar que Neymar se convirtió en el jugador más caro de la historia en el verano de 2017, cuando el PSG pagó 222 millones de euros al FC Barcelona por su traspaso. Hasta el momento, el extremo ha conquistado 13 títulos con el equipo parisino, pero en cinco años no ha podido ayudar al PSG a ganar la Champions League, señaló el medio español As.

Galtier defendió a Neymar de la prensa

Por otro lado, el director técnico Christophe Galtier salió en defensa de Neymar contra los ataques de la prensa, y aseguró que los malos resultados del PSG son consecuencia del poco tiempo de trabajo que han tenido sus jugadores.

“Nuestros jugadores han estado dispersos durante casi dos meses. Al día de hoy, empezamos a encontrar entrenamientos colectivos con nuestros sectores de juego más equilibrados (…). La verdad, es difícil encontrar automatismos», mencionó.

Lee también: El Belisario Aponte estará listo en tres semanas: Omar Barrios, presidente de Gaiteros

Juan Molina

Noticia al Día