Premios LVBP: Oswaldo Arcia se alzó con el Regreso del año

24981

– La temporada 2022-2023 de Oswaldo Arcia estuvo marcada por una ebullición que le encumbró como el Regreso del Año, anunció la organización de Los Grandes de la LVBP este martes por la tarde.

El recio toletero de Leones del Caracas acumuló 32 de 50 votos posibles al primer lugar, para sumar 190 puntos, superando a José “Cafecito” Martínez (Tigres de Aragua), que totalizó 85 unidades, y a Franklin Barreto (Tiburones de La Guaira), con 82.

“Estoy agradecido con Dios por este premio, por esta excelente temporada que tuve”, expresó Arcia en declaraciones facilitadas por el departamento de prensa capitalino a Numeritos Gerencia Deportiva y Line Up Internacional, empresas organizadoras de la premiación. “Sé que no tuve un comienzo como se esperaba, pero pude resolver. No es cómo se comienza, sino cómo se termina”.

Hasta el 24 de noviembre, participó en 18 de 26 juegos posibles, y a pesar de tener un atractivo promedio de embasado de .443, producto en buena medida de 17 boletos negociados, apenas había disparado par de jonrones, con siete carreras impulsadas. A partir de entonces, explotó.

Solo en el mes de diciembre, dejó línea ofensiva de .390/.490/.831, con 22 anotadas, siete dobles, nueve estacazos y 35 llevadas al plato en 22 careos.

Encabezó el circuito en OPS (1.137), jonrones con 11 (colíder), empujadas (44) y slugging (.661). Con estos guarismos, superó la cifra que acumuló en sus últimas tres zafras con la Tribu en vuelacercas (10) y fletadas (39).

Arcia se unió a Gilberto Marcano (1987-1988) y Bob Abreu (2013-2014) como los únicos integrantes de la escuadra avileña en ganar el galardón.

Lee también: Tragedia en el Rally Dakar: murió un espectador tras ser embestido por un vehículo

Noticia al Día / Prensa LVBP