El mánager de Venezuela, Omar López, expresó sus molestias en relación con los permisos de los equipos de la MLB para que sus seleccionados puedan disputar el Clásico Mundial de Béisbol (CMB). López dedicó unas palabras en su Twitter manifestando su descontento.

“No entiendo de verdad cuál es el propósito de crear algo en el cual te van a colocar tantas trabas … de pana no entiendo y tampoco le encuentro sentido, para eso es mejor no hacer nada”, expresó el estratega venezolano en su red social.

El CMB se disputará el 9 de marzo, por lo que cada día es crucial en torno del probable róster que pueda anunciar Omar López próximamente. Las limitaciones y restricciones de permisos de las principales piezas de la selección venezolana, estarían empañando el plan de López a la hora de armar un equipo competitivo en el Clásico Mundial.

