Lino Connell dejó el nombre del estado Zulia en todo lo más alto en las diferentes disciplinas deportivas que participó durante su carrera.

El nativo de Cabimas, que nació el 19 de febrero de 1939, destacó en las disciplinas de boxeo, béisbol, baloncesto y voleibol, siendo un ejemplo a seguir de las nuevas generaciones deportivas de nuestra región.

Lino Connell, orgullo de ser zuliano

«Me siento muy orgulloso de haber dejado en alto mi estado como atleta, docente, entrenador y dirigente en competencias nacionales como internacionales», dijo el graduado en Pedagogía en Educación Física.

«Soy regionalista y con mucho sentido de pertenencia a mi estado Zulia en los diferentes roles que he me he desempeñado», agregó, en el día de la zulianidad.

«Yo he sido uno de los pocos deportistas zulianos que nunca abandono la ciudad durante mi trayectoria deportiva, y he sido un ejemplo a seguir para las nuevas generaciones del deporte zuliano», indicó.

El orgullo de Cabimas practicó voleibol por más de 20 años, siendo miembro de la selección nacional durante 14 años, donde participó en dos mundiales, cuatro panamericanos, cuatro centroamericanos, cuatro suramericanos, tres bolivarianos, intercambios internacionales.

«A pesar de haber tenido muchos logros en el voleibol, yo también tuve una excelente actuación en un juego de béisbol AA entre OSP y Divisa Avianca en 1966 en el estadio Alejandro Borges, donde conecté tres jonrones, siete empujadas y cinco anotadas», resaltó el multiatleta zuliano, que nos contó una anécdota en un partido de softbol al ser expulsado en su primer turno por decirle al árbitro que el lanzamiento está muy pegado.

Lino Connell fue exaltado al Salón de la Fama del Deporte Venezolano el 8 de junio de 2005, por su gran trayectoria en la selección nacional de Voleibol.

Alberth Piña

Noticia al Día