La celebración de Argentina será este martes en el Obelisco de Buenos Aires

– Luego de conquistar el tercer Mundial de su historia al superar en los penales a Francia este domingo, la selección de Argentina despegó de Catar rumbo a la ciudad de Buenos Aires, donde se llevará a cabo este martes 20 de diciembre la fiesta de celebración por el nuevo título conseguido.

Después de realizar una escala de un par de horas en Roma, la albiceleste se dirige hacia la capital argentina y se espera que aterricen la noche de este lunes en el Aeropuerto Internacional Ezeiza. La plantilla descansará en la noche en la sede de la AFA, y mañana al mediodía se realizará una caravana con rumbo al Obelisco de Buenos Aires.

“El plantel CAMPEÓN DEL MUNDO partirá el martes al mediodía hacia el obelisco para festejar el título mundial con los hinchas. ¡Sí, somos CAMPEONES DEL MUNDO!”, señaló la cuenta oficial de la selección argentina en Twitter.

El plantel CAMPEÓN DEL MUNDO 🏆 partirá el martes al mediodía hacia el obelisco para festejar el título mundial con los hinchas.



¡Sí, somos CAMPEONES DEL MUNDO! ⭐⭐⭐ pic.twitter.com/YIjyyYJS4w — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) December 19, 2022

La celebración de Argentina en Buenos Aires, el gran sueño de Messi

Tras finalizar la final del Mundial, Lionel Messi, considerado por muchos como el mejor futbolista de la historia luego del partido contra Francia, dejó claro su emoción por celebrar el título junto al pueblo argentino

“Una locura. Se hizo desear, mirá lo que es, es hermosa (la copa). Es impresionante. La ansiábamos muchísimo. Sabía que Dios me la iba a regalar, que era esta, que la íbamos a lograr. Ahora quiero celebrar. No veo la hora de estar en Argentina y la locura que será eso. Quería cerrar mi carrera con eso y no puedo pedir más nada. Son los últimos años. De esta manera es algo impresionante”, declaró Leo en diálogo con TyC Sports.

