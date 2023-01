Guardiola explota contra los jugadores y aficionados del Manchester City

30729

– Pep Guardiola se metió en el centro de la polémica al criticar a los jugadores y a la afición del Manchester City luego de la victoria de su equipo 4-2 ante el Tottenham.

Los citizens recibieron en el Eithad Stadium al conjunto londinense, quienes aprovecharon los desajustes en defensa de su rival y se fueron al entretiempo con una ventaja de 0-2.

A pesar de que el City remontó en la segunda mitad y se llevó el triunfo, Guardiola explotó por la “falta de pasión” de sus futbolistas y señaló que los fanáticos estuvieron “callados en el primer tiempo.

“Faltaron pasión, fuego y ganas de querer ganar desde el primer minuto. Nosotros ganamos cuatro ligas en cinco años y yo veo al Arsenal… tienen dos décadas, 20 años, sin ganar la Premier. Y ahora mismo matan por cada balón, y nosotros no. Jugamos bien. Oh, qué bien hacemos la salida de balón, la presión… pero hay algo dentro que no tenemos”, expresó.

De la misma manera, aseguró que el comportamiento de su afición cambia cuando el equipo juega partidos de visitante y de local, reseñó Mundo Deportivo.

“Con los aficionados que viajan estoy contento, pero en casa no pueden estar los primeros 45 minutos callados. En la segunda parte han demostrado fuego, agallas, coraje… Necesito a mi afición de vuelta”, manifestó.

Pep Guardiola defendió a su Manchester City frente a las críticas

Por otro lado, el director técnico español se defendió de quienes lo critican porque nunca ha podido ganar la Champions League con los citizens.

“Hemos tenido mucho éxito. La gente dice ‘no, no tiene éxito, ya que no ha ganado la Champions’. Chorradas. En este país, ganar dos títulos de liga consecutivos, dos veces, con la forma en que jugamos, con consistencia, contra este Liverpool… ¿Qué es el éxito? He ganado mucho”, indicó.

El Manchester City se ubica actualmente en el segundo lugar de la tabla de posiciones de la Premier League con 42 puntos. Los dirigidos por Pep se encuentran a cinco puntos del Arsenal, quien es líder con 47 unidades, pero con un partido menos el City.

