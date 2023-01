Arranca hoy la gran final: Tiburones y Leones por el campeonato

31670

Tiburones de La Guaira y Leones del Caracas dan comienzo hoy a la gran final de la LVBP temporada 2022-23. Tiburones desde la campaña 85-86 no logran un campeonato. Una sequía de 37 años.

Para esta temporada se encargó de la gerencia deportiva César Collins, quien desde el primer día prometió revolucionar las estructuras del equipo y vaya que lo logró. El primer gran logro conseguido por Collins fue despertar el sentido de pertenencia de los jugadores para con la divisa. Además, impulsó la presencia de las grandes estrellas criollas del club a participar en la ronda eliminatoria, entre ellos Ronald Acuña Jr.

Por el lado de los Leones, la oficina liderada por Juan Carlos Escobar, Richard Gómez y Victor Gárate mostró resultados, como por ejemplo la presencia de peloteros como Gleyber Torres y Eugenio Suárez.

La base de los litoralenses tiene talentos como Maikel García, Ehire Adrianza, Franklin Barreto, Danry Vasquez y Alcides Escobar. Sin ellos hubiese sido imposible estar en la gran final. La nómina caraquista no se queda atrás. Freddy Fermín, Oswaldo Arcia, José Rondón, Orlando Arcia, Wilfredo Tovar e Isaías Tejeda, con estos jugadores se explica la gran temporada en la eliminatoria y el round robin.

Logísticamente, será una serie donde el ahorro económico es importante. Habrá ahorro en lo referente a que no habrá viajes, pago de transporte, hoteles y viáticos. Los circuitos radiales estarán en casa y no generarán gastos mayores. Los equipos, por consiguiente, no viajarán y habrá más descanso para los jugadores. La televisión también ahorrará dinero en sus operaciones.

Tiburones con Ángel Reyes y Balbino Fuenmayor fue mejor. Fortalecieron la ofensiva y ahora suman a Erick Leal, pítcher que puede marcar diferencia en la gran final. Mientras, en la acera de en frente, Leones con Alí Castillo y Silvino Bracho potenciaron sus opciones en el todos contra todos. Ahora agregan al pítcher Mario Sánchez a su róster para consolidar su chance campeonil.

Que gane el que tenga qué y cómo hacerlo. Eso sí, en la mayor cantidad de juegos posibles para seguir disfrutando del regreso del mejor béisbol posible. El deporte rey brilla de nuevo en Venezuela.

El béisbol es lo mejor.

Wenceslao Moreno Jr.

