Descubre cuál es el mensaje que tiene el Universo para tu signo este lunes 23 de enero en el Horóscopo Al Día.

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Las dudas no dejan que esa persona se acerque, te tocara dar el primer paso. La armonía que hay en tu entorno laboral te ayudara a trabajar más incentivado que nunca, tus ingresos económicos también serán muy buenos. Número de suerte, 10.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Cambia de actitud, esa persona se acercara con buenas intenciones. Evita influenciarte con gente negativa y busca el asesoramiento de alguien con experiencia podrás sacar adelante todos tus proyectos laborales. Número de suerte, 5.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Deja de dudar, confía el ser amado su cariño es sincero no te equivoques. Tu economía aun no presentará mejoras, maneja con prudencia tu presupuesto para que no te veas en apuros, en el trabajo tendrás buenas noticias. Número de suerte, 15.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Te propondrás reconquistarlo, pero luego deberás esforzarte por conservar su amor. Laboralmente recibirás reconocimientos y una importante propuesta que era lo que estabas esperando, aprovéchala. Número de suerte, 3.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Serás correspondido como quieres, es momento de expresar todo el cariño que sientes. Tu trabajo te traerá beneficios económicos, aprovecha este momento para ahorrar y estar prevenido para enfrentar cualquier situación difícil. Número de suerte, 20.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Alguien se acercará a ti con intenciones de enamorarte, acéptalo. Hoy harás lo posible por ayudar a un compañero que se encuentra en problemas, tu actitud será recompensaba cuando menos te lo imaginas. Número de suerte, 22.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Sentimentalmente no puede irte mejor, es el momento propicio para establecerte. Económicamente se vislumbran grandes mejoras, tus superiores te pondrán a cargo de importantes proyectos, los concretarás con éxito. Número de suerte, 11.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Escucha las propuestas de esa persona y decídete a hacer los cambios que te sugiere. Lograras estabilidad económica gracias a la buena administración de tus ingresos podrás concretar planes que habían quedado de lado. Número de suerte, 12.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Entrarás a una excelente etapa sentimental, el ser amado demostrara su cariño. El apoyo y asesoramiento de una persona con mayor experiencia que tu, será importante para concretar tus proyectos laborales. Número de suerte, 16.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Tratarás de ser más demostrativo con tus sentimientos. Económicamente evita quedarte estancado buscando alternativas que te generen algunos ingresos extras. Preocúpate por mejorar y crecer profesionalmente Número de suerte, 21.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Tu simpatía y espontaneidad harán que seas el centro de atención en donde estés. El éxito te acompaña, las gestiones que vienes realizando serán positivas y pronto podrás poner el negocio propio que tanto anhelas. Número de suerte, 6.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Comentarios malintencionados causaran discusiones con esa persona, ten cuidado. Retomaras un proyecto laboral que quedó inconcluso, ahora el planteamiento será distinto y las posibilidades de concretarlo mayores. Número de suerte, 13.

Bolicia.com