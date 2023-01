Un 22 de enero murió María Teresa del Toro y Alayza, la esposa del Libertador Simón Bolívar

31180

-Hija de Bernardo Rodríguez del Toro y Ascanio natural de Caracas, y de Benita de Alayza y Medrano, oriunda de Valladolid, España, nació el 15 de octubre de 1781, vinculándose desde muy joven a la sociedad caraqueña colonial.

María Teresa conoció a Simón Bolívar en Madrid, en 1800, quien fue enviado a España para continuar sus estudios, quedando cautivado por la que se convertiría en su esposa el 26 de mayo de 1802, en la primitiva Iglesia Parroquial de San José, en Madrid. Al cabo de unos 20 días, la pareja trasladó a La Coruña, y el 15 de junio de 1802 partieron hacia Caracas, desembarcando el 12 de julio en La Guaira.

Después de una corta estadía en Caracas se trasladaron a la Casa Grande del ingenio Bolívar en San Mateo. María Teresa enfermó poco después de fiebre amarilla, muriendo el 22 de enero de 1803. Tras ocho meses de matrimonio y dos años de noviazgo.

Lee también: Simón Bolívar en 1830: final de un naufragio (Nirso Varela)

Tras su muerte, Bolívar juró no volverse a casarse jamás, dedicándose a viajar, para mitigar la pena que le causó la ausencia de su María Teresa. En 1828, analizando la influencia que la muerte de su esposa había tenido en él, Bolívar confiesa: “Si no hubiera enviudado, quizás mi vida hubiera sido otra; no sería el General Bolívar ni el Libertador, aunque convengo en que mi genio no era para ser alcalde de San Mateo”.

Los restos de María Teresa fueron enterrados en el panteón de la familia Bolívar en la Catedral de Caracas junto a los de los padres y antepasados de su marido.

Con información de Unellez.edu.ve