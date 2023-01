34980

-El 29 de enero de 1595 se estrenaba en Londres la tragedia del dramaturgo, poeta y actor inglés William Shakespeare, Romeo y Julieta (Romeo and Juliet o The Most Excellent and Lamentable Tragedie of Romeo and Juliet, 1597), y dos días después fue publicada.

Algunas fuentes señalan que comenzó a escribirla en 1591, llegando a terminarla en 1595, sin embargo, otras mantienen la hipótesis de que la terminó de escribir en 1597.

Esta tragedia de Shakespeare cuenta la historia de amor imposible de dos jóvenes enamorados que deciden casarse de manera clandestina y vivir juntos pese a la oposición de sus familias, rivales entre sí.

La presión de esa rivalidad llevó a los amantes al suicidio y la muerte de ambos, finalmente, conduce a la reconciliación de las familias. La relación entre los dos protagonistas de la obra del dramaturgo inglés se ha convertido en el arquetipo de los llamados star-crossed lovers, una expresión que describe a una pareja de amantes cuya relación es a menudo frustrada por factores externos.

Aunque la historia forma parte de una larga tradición de romances trágicos que se remontan a la antigüedad, el argumento está basado en la traducción inglesa (The Tragical History of Romeus and Juliet, 1562) de un cuento italiano de Mateo Bandello, realizada por Arthur Brooke, que se basó en la traducción francesa hecha por Pierre Boaistuau en 1559. Por su parte, en 1582, William Painter realizó una versión en prosa a partir de relatos italianos y franceses, que fue publicada en la colección de historias Palace of Pleasure.

No obstante, la primera obra escrita sobre Romeo y Julieta no fue la de Shakespeare, sino la que escribió el italiano Luigi da Porto, de Vicenza, en el año 1520, y tras ella se han escrito numerosas versiones en prosa, en verso, ballets y obras de teatro, convirtiéndose la del inglés en la versión más aplaudida y de mayor trascendencia.

Romeo y Julieta es una de las obras más populares de William Shakespeare, y además, la que más veces ha sido representada junto con otras obras del mismo autor como Hamlet o Macbeth. La tragedia ha sido adaptada en numerosas ocasiones para escenarios, cine, musicales y ópera. Una de las más recientes adaptaciones en el cine fue llevada a cabo por el director Baz Luhrmann (1996), con los actores Leonardo DiCaprio y Claire Danes como Romeo y Julieta. West Side Story (Jerome Robbins y Robert Wise, 1961) y Montoyas y Tarantos (Vicente Escrivá, 1989) son otras versiones llevadas al cine del drama de Shakespeare.

La gran habilidad del dramaturgo se mostró en la técnica dramática utilizada que se caracteriza por el uso de fluctuaciones entre comedia y tragedia como forma de aumentar la tensión, por la relevancia argumental que confiere a los personajes secundarios y por el uso de subtramas para adornar la historia. Además, en ella se adscriben diferentes formas métricas para los distintos personajes, que, en ocasiones, terminan cambiando de acuerdo con la evolución de los mismos personajes.

La trágica historia entre Romeo y Julieta continúa siendo todo un símbolo del amor en la actualidad, 415 años después de que fuese estrenada en el Londres de Shakespeare.

