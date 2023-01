Una joven se sometió a una cirugía para reducir el clítoris

24990

Recientemente la Escuela Maternidad Assis Chateaubriand, adscrita al Complejo Hospitalario de la Universidad Federal de Ceará, en Brasil, realizó dos clitoroplastias, unas cirugías que buscan corregir el clítoris.

María*, una de las pacientes operadas, tiene 22 años y BBC News Brasil habló con ella.

La mujer dijo que estaba en tratamiento hormonal en el complejo hospitalario desde diciembre de 2021 y se quejó al equipo médico por el tamaño de su clítoris, el cual aumentaba aún más durante sus relaciones sexuales, algo que le hizo sentir extremadamente incómoda.

«Cuando empecé a tener relaciones, a los 18 años, noté que mi clítoris se hinchaba fuera de lo común. Y eso era algo que me molestaba mucho», relató.

Buscando una solución

La joven le preguntó al ginecólogo en una de sus consultas rutinarias si existía la posibilidad de reducir el tamaño del órgano, ya que llevaba años sufriendo con esta situación.

Según los médicos, María tiene una condición genética que terminó provocando una hipertrofia (es decir, un crecimiento anormal) del clítoris.

«Diariamente, [el órgano] no me molestaba, lo sentía normal, pero durante las relaciones sexuales, lo miraba y pensaba que no era normal.

Por eso quería reducirlo», explicó la joven, quien agregó que su pareja sexual nunca mostró malestar con la situación, aunque le aconsejó buscar tratamiento ya que ella sí estaba disconforme.

Como no había un cirujano especialista en el hospital de Ceará, el procedimiento tomó un tiempo.

Finalmente, en la víspera de Navidad, un ginecólogo especialista de Sao Paulo accedió a viajar los casi 3.000 kilómetros que separan una localidad de la otra para realizar la cirugía.

«La operación salió muy bien y mi recuperación va excelente. Ahora me siento una mujer completa, porque para mí antes no era normal. Para muchas personas esto es solo un pequeño problema, pero para quienes viven con esto es difícil», afirmó.

«Tener un clítoris agrandado es una alteración común del desarrollo, pero no es una enfermedad», explicó Marcelo Praxedes Monteiro Filho, ginecólogo responsable de las cirugías y estudiante de doctorado en Urología en la Universidad de Sao Paulo (USP).

«Habrá dos meses de recuperación, pero hoy soy una mujer realizada y ya no estaré avergozanda durante las relaciones sexuales», agregó la paciente.

Leer más: Conoce a las bellas rivales de Amanda Dudamel en el Miss Universo 2023

Noticia al Día con información de BBC