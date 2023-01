«Se vuelve a la tradición en la procesión de fe a la Divina Pastora»: aclara la Iglesia Católica

26566

Tras la denuncia de los músicos del estado Lara ante la prohibición de las tarimas en la que los gaiteros le han cantado serenata a la Divina Pastora durante 57 años, representantes de la Iglesia Católica aclararon el por qué se tomó la decisión.

El padre Freddy Rodríguez, vicario de la Parroquia El Sagrario, Santa Iglesia Catedral Metropolitana de Barquisimeto narró a Noticia al Día que este año la Comisión Central de la Iglesia Católica en conjunto con la Gobernación del estado Lara y la Alcaldía de Iribarren acordaron que se redujeron las tarimas porque «esta es una procesión de fe».

Rodríguez añadió que le están dando la oportunidad a los grupos religiosos como se hacía en un principio ya que se trata de una procesión religiosa organizada por la Iglesia Católica para los feligreses y adoradores de la Divina Pastora.

«Entendemos que los músicos le cantan también a la Divina Pastora y se lo agradecemos, los respetamos porque son parte de la cultura de la entidad y su homenaje es bienvenido, pero, esta decisión es la nueva directriz de la iglesia cuyo objetico es volver a la origen de la procesión.

«Hay que dejar claro que esta no es una actividad comercial sino netamente religiosa. Sin embargo, no se quitaron las tarimas sólo se redujo la cantidad y cantarán solo los grupos religiosos porque se estaba desviando el verdadero objetivo y cantaban artistas que no tenían nada que ver con la fe. No es un secreto que se usan estas actividades con fines comerciales».

El representante religioso recordó que es un acto de fe mariano y no libertinaje e instó a avivar la fe, la esperanza en los venezolanos, en estos tiempos tan difíciles. Pidió además, que se colabore para que esta procesión transcurra en paz.

Edgar Piña, celador de la Divina Pastora aseguró a NAD que este año habrá tres paradas durante el recorrido de la Divina Pastora, la primera será en la Plaza Macario Yépez, la segunda en la sede de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado de Barquisimeto (UCLA) y la tercera en la Catedral de Barquisimeto.

