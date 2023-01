32549

Quizá has escuchado hablar en la televisión o en conversaciones cotidianas sobre el síndrome del Asperger, pero no te has detenido a descubrir el sinfín de cualidades que tiene este trastorno. Aquí te contamos del trastorno del espectro autista.

El Asperger, como era llamado anteriormente, es un síndrome de neurodesarrollo que no deja de descubrirse cada día más. Normalmente se detecta en el niño desde sus 4 a 12 años, cuando está en su etapa de preescolar. Este trastorno se centra en el desarrollo del individuo; en sus habilidades para socializar y relacionarse con su alrededor.

La psicóloga zuliana Yoanalyt Estrada detalló para Noticia al Día que este síndrome desde el 2018 tuvo un cambio de nombre a raíz de la decisión tomada por la Organización Mundial de la Salud, al descubrir la razón oscura por la cual se usaba el nombre Asperger.

Desde el 2013, en el DSM-5, Manual de Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, ya no se indica a este síndrome como «Asperger», tampoco como autismo de alto funcionamiento, sino como trastorno del espectro autista (TEA).

Entre los síntomas del TEA están:

Apatía en juegos recreacionales y dificultad de su entendimiento.

Poca relación con quienes conforman su entorno: compañeros, familiares, profesores.

Preferencia a la soledad.

Conductas incómodas o inapropiadas en un lugar nuevo donde se encuentre.

Interpretación literal de lo que se habla.

Obsesión con ciertos temas.

Repetición constante de rutinas.

Dificultad para mantener una conversación.

Déficit de empatía.

Presencia de desconfianza.

Dificultad de adaptación a pequeños cambios.

Aunque enlistar algunos síntomas es fácil, la verdad es que no existen los síntomas exactos del Asperger, pues sigue estudiándose y cada día se realizan más descubrimientos en pacientes. No todos desarrollan los mismos síntomas.

¿Cómo tratar el trastorno del espectro autista?

Los psicólogos Laia Miralles y Raúl Carrera recomiendan la psicoeducación, pues educar a la persona sobre el TEA logrará que ésta comprenda el porqué de su comportamiento.

Así como también sugieren la capacitación de habilidades sociales, para mejorar la relación y la comunicación con los demás desde la aplicación de tácticas específicas.

Por otro lado, enseñarles la «teoría de la mente» para que puedan desarrollar la empatía desde el entendimiento de los puntos de vistas de los demás.

La clave de estos tratamientos está en la terapia conductual y el acompañamiento. La participación y el comportamiento de las personas que rodean al TEA, definirá el éxito y avance, pues brindar el apoyo adecuado durante este proceso es parte indispensable en él.

¿Sabes qué artistas tienen este trastorno?

El trastorno del espectro autista, aunque es más diagnosticado en niños, cada día crece la tasa de adultos que lo manifiestan. Conoce algunos de los artistas que lo viven:

Bill Gates.

Steven Spielberg.

Tim Burton.

Andy Warhol.

Keanu Reeves.

Shonda Rhimes.

Los síntomas y tratamientos señalados en este artículo deben ser tomados sólo como referencia. Se recomienda consultar a un especialista para la detección o diagnóstico del trastorno.

