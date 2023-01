Un hombre organizó su propio funeral, para saber quién realmente estaría en su velorio

35013

Baltazar Lemos, un hombre de 60 años, quien se encarga de planificar todo tipo de ceremonias, nacido en Curitiba, Paraná, una de las ciudades más hermosas de Brasil, donde la calidad de vida es muy alta, anunció su muerte en las redes sociales y organizó un funeral falso para sus amigos y familiares con la intención de saber cual sería la impresión de la gente al saber que había fallecido.

Muchos se habrán preguntado: «qué pasaría si muero y quién vendría a mi funeral”, fue lo que se preguntó Lemos, un brasileño planificador de eventos que quiso imitar a uno de los episodios de la serie Friends.

«Tuve la idea hace cinco meses. Quería que pareciera que realmente morí y la gente lo interpretó a su manera. La verdad es que quería saber quién vendría a mi velorio», señaló.

No le dije a nadie, porque esperaba que funcionara. No tenía intención de lastimar, ofender o causar daño a nadie. Realmente me disculpo con estas personas», explicó.

Mientras trataba de explicar lo que había sucedido y por qué quería fingir su muerte, la congregación que había estado afligida por su fallecimiento ahora estaba incandescente de rabia y comenzó a acusarlo de crueldad.

A principios de este mes de enero, Lemos publicó una foto de sí mismo en su página de Facebook, compartiendo «oraciones y buenas vibraciones con todos», y en el fondo de la imagen se podía ver que estaba en el hospital Albert Einstein de SaDías.

Subió otra publicación anunciando su fallecimiento: «Al comienzo de esta triste tarde, nos dejó Baltazar Lemos. Más información próximamente». Esto dejó a la familia de Lemos en estado de shock, que no sabían que estaba enfermo.

Su sobrino acudió al hospital para preguntar por él, pero no tenían constancia de que hubiese estado allí. Sus amigos y familiares comenzaron a velarlo y rendir homenaje. De hecho, se publicó otro post con los detalles del funeral.

Mucha se gente se apersonó allí, pero cuando llegaron estaba vivo y esperándolos. Mientras trataba de explicar lo que había sucedido y por qué quería fingir su muerte, la congregación que había estado afligida por su fallecimiento ahora estaba incandescente de rabia y comenzó a acusarlo de crueldad.



Con información Notifalcón