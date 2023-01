Terror , zozobra , extorsión y muerte en Lossada por presuntos funcionarios

36337

La denuncia no se hizo esperar por familiares de asesinados , que en los últimos días se han registrado en el Municipio Jesus E Lossada , presuntamente, por parte de Funcionarios del CICPC y el ERE del CPBEZ en el Zulia. Se suman también ganaderos , empresarios y comerciantes a la “Denuncia Pública “ tras estos actos irregulares que se han Registrado en la zona , tal es el caso de la masacre del pasado 24 de enero , donde fueron ajusticiadas cinco personas , según denuncian familiares.

Las víctimas fueron ultimados por no pagar una alta suma de dinero en divisas a funcionarios de estos cuerpos de seguridad que exigían a cambio de sus vidas , entre los ajusticiados se encontraba el ganadero y comerciante, Gonzalo Querales y sus trabajadores , quienes estaban en su granja dedicada a la cría de ganado en el sector km 25 de la parroquia Mariano Parra Leon .

Familiares del mencionado occiso quienes prefirieron mantenerse en el anonimato por miedo a represarías , denunciaron que los actuantes fueron contundentes y temen que sigan las represarías en su contra .

Los asesinados no presentaban cargos en su contra , ni orden de aprensión, ni mucho menos antecedentes penales , Querales era conocido en la zona por ser amable y muy apreciado por vecinos y miembros del gremio ganadero .

Buscan hacer la denuncia antes los órganos correspondientes y por los medios hacen un llamado al Fiscal General de la República, Tarek William Saab así como al Comisario General del CICPC Douglas Rico para poner fin a estos actos que mantienen en zozobra a la comunidad , secuestran , roban extorsionan y torturan si no cumplen con sus demandadas.

Pedimos justicia ya, clamaron familiares y amigos

De no obtener resultados en el planteamiento de buscar justicia , pedirán de manera oficial la intervención a los altos comisionados de los derechos Humanos de la ONU.

En contexto :



Este hecho hace recordar lo registrado el 16 de noviembre del 2020 cuando el «Faes se introdujo a la finca del productor agropecuario Américo Ledezma y lo detuvo, al mismo tiempo ordenó a los trabajadores hacer un enorme hueco, su propia tumba . Uno logró evadirse y aviso a otros productores quienes se acercaron a conocer que sucedía», reportó el periodista Lenín Daneri, desde Zulia

Es una práctica recurrente en Venezuela que los agentes del Estado suelen allanar sin orden judicial y sin cuidar las formas , los domicilios, sin ajustarse al debido proceso .