La soledad podría definirse como la carencia de compañía, que puede ser voluntaria o involuntaria, generalmente, está asociada con la angustia, la tristeza y la melancolía. Sin embargo, el ser humano es social por naturaleza, por ello, tiene la necesidad de interactuar con otras personas. No obstante, el sentimiento de la soledad puede aparecer a pesar de estar rodeados de personas.

Como lo dice Mario Benedetti en su poema Cava memorias, “la soledad es un oasis, está en litigio, no tiene sombra y es puro hueso. La soledad es un oasis, no hace señales, pesa en la noche, lo ignora todo, la soledad no olvida nada, cava memoria, está desnuda, se encierra sola”.

Existen tres tipos de soledad, a continuación te lo contaremos:

Soledad existencial

Este tipo de soledad, la más filosófica y profunda, hace alusión a la experiencia íntima y personal de cada persona. Se trata de una parte ineludible de la vida humana en el que esta emoción se mezcla con la duda existencial. ¿Qué nos conecta con el resto de personas? ¿Cuál es el motivo de la existencia? ¿Qué hay después de la muerte? Cuestiones más allá del tiempo que, en algún momento de la vida, todos nos formulamos en busca de nuestra conciencia y esencia. Aunque puede generar sentimientos de malestar e inquietud, no está relacionada con la calidad y cantidad de las interacciones que mantenemos con el resto de personas. Es más, bien enfocada, puede resultar positiva para desconectar del mundo y crecer personal y emocionalmente. Se debe aprender a estar solo sin sentir soledad, un ejercicio muy positivo que nos permite escucharnos.

Soledad emocional

Este tipo de soledad, la más común, surge de la falta de apego con otras personas y suele experimentarse cuando tenemos la necesidad de que nos escuchen. Sin embargo, al buscar ese apoyo, tienes la percepción de que no hay nadie. Es dolorosa y está vinculada a sentimientos de incomprensión, tristeza e inseguridad. Suele ocurrir cuando rompemos con nuestra pareja, nos distanciamos de un amigo o lamentamos la pérdida de un ser querido. La inmensa mayoría de personas ha experimentado este vacío que puede provocar problemas de ansiedad, depresión e incluso miedo de enfrentarse a situaciones sociales.

Soledad social

Este tipo de soledad se debe a la falta de relaciones sociales. Surge cuando una persona apenas tiene personas en las que depositar su confianza y se siente completamente excluido, por lo que se centra en su mundo interior. Además, en el caso de tener alguna relación, siente que nadie le entiende y que el resto solo quiere hacerle daño. Esto genera un enorme sentimiento de angustia que conduce a vivir en soledad, por lo que sus aptitudes sociales se ven gravemente dañadas. Buscar relaciones en otros ambientes o con otros círculos de personas son las soluciones para combatir este amargo sentimiento, así lo explica un informe publicado en la web de Hola.com.

La soledad nos afecta a todos en algún momento de la vida; el psicólogo Guy Winch hace hincapié en la subjetividad de la soledad, ese sentimiento solo depende de si uno se siente emocional o socialmente desconectado de quienes lo rodean, independientemente de que se esté rodeado de personas, amigos, familia, etc.

¿Cómo vivir en soledad?

En las líneas anteriores comentábamos que la soledad estaba asociada con la tristeza, pero en ocasiones sirve para aclarar la mente, aquí te explicamos cómo vivir en soledad.

Ser feliz contigo mismo

La mejor relación que uno puede tener es consigo mismo. Es la base de todo, por ello, trata de conocerte y fortalecer la relación contigo. Si tienes claro que las riendas de tu felicidad las diriges tú, tendrás la capacidad de mejorar tu estado emocional y bienestar interior para conseguirlo.

Entender que no tener pareja no significa estar solo

Un error muy común es pensar que no tener pareja implica ser infeliz. En primer lugar, sé consciente que no te hace falta nadie más que tú para ser feliz, aunque eso se consigue cuando uno se descubre y aprende a quererse. Luego podrás construir relaciones sanas que aporten cosas buenas a tu vida y pueden contribuir a tu felicidad. Pero recuerda que, si tú no sabes hacerte feliz, tampoco nadie va a hacerlo por ti.

Construye tu amor propio

Para conseguir ser feliz estando solo, el primer paso es descubrirse plenamente y consolidar el amor propio. Concéntrate en las cosas positivas de tu vida y valora lo que es realmente importante para ti.

Escucha tu interior y vive de forma consciente Cultiva la libertad individual Aléjate de las personas tóxicas y construye relaciones sanas Considera el error como una oportunidad de aprendizaje Cuídate y quiérete

Olvida el pasado y vive el ahora

Lo imprescindible para dejar atrás el pasado es asimilarlo y aceptar. Por muy malo que sea acéptalo tal cual es y perdona con sinceridad. De nada sirve vivir centrado en algo que ya no te acompaña, o te ha hecho daño. Si algo ya no tiene solución, deja de intentar cambiarlo, acéptalo y sigue adelante. Céntrate en el presente y vive el momento.

Meditar

A veces es difícil lidiar con los pensamientos invasivos que, con sus efectos, nos causan bloqueos, dudas y confusión. Por esta razón, la meditación es un recurso que tiene el objetivo de hacer consciente a la persona, ayudando a equilibrar su cuerpo y mente en favor de controlar el pensamiento de forma positiva.

Con información de Hola.com y Escuela de Postgrado de Psicología y Psiquiatría.