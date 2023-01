28788

“No podemos hacer comparsa ni convalidar a un grupo de corruptos. Así justificó Nicmer Evans, hasta ahora precandidato a las elecciones primarias de la Plataforma Unitaria Democrática (PDU) por el Movimiento Democracia e Inclusión (MDI), su salida de la contienda electoral opositora.

En rueda de prensa ofrecida la mañana de este martes, el también politólogo dijo que la organización política que representa no será parte de lo que calificó como un evento comicial organizado por quienes, según dijo, atentan en contra de la verdadera unidad de la oposición venezolana. “Nosotros lo que queremos fundamentalmente es construir un espacio de unión opositora. Hoy no hay condiciones electorales para las primarias presidenciales, ni siquiera para unas primarias presidenciales”, dijo.

Frente a esto, quién encarna el primer nombre que se postuló para la participación de las primarias opositoras, manifestó que están solicitando que haya una activación real de la sociedad civil venezolana para que sea esta la que encabece el proceso electoral y no por los partidos políticos: “Mientras que esto no suceda, el nombre de Nicmer Evans no participará en la primaria presidencial organizada por la Plataforma Unitaria.

En la misma intervención, y tras reiterar el llamado a conformar una coalición ética en la oposición venezolana, el dirigente político dejó claro que su salida de la carrera electoral no supone que decline a favor de ningún otro abanderado. “Estamos retirándonos éticamente de la práctica de una primaria que consideramos viciada de raíz para poder avanzar en construir una alternativa política, ética y moral que, definitivamente, no se puede construir con quienes están embadurnados con el mismo estiércol del Gobierno”, dijo.

Solidaridad con los trabajadores

Asimismo, Evans hizo un importante inciso en la alocución para reiterar, frente a los medios de comunicación, su absoluto respaldo a la lucha que hoy libran los trabajadores venezolanos en las calles del país, exigiendo sus justas reivindicaciones salariales y contractuales. Sobre este punto, desmintió la narrativa del Ejecutivo sobre que esto obedece al bloqueo internacional, detallando que la crisis viene mucho antes de primeras sanciones procedentes del año 2017.

