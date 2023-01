Esposa de Dani Alves: «Corazón, aguanta tanto dolor»

32229

El futbolista brasileño, Dani Alves, que permanecía en el módulo de ingresos de la cárcel Brians 1 de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona),desde viernes pasó de prisión preventiva a un lugar más seguro, lo que ha generado un gran revuelo en el mundo del fútbol.



Una jueza decretó su ingreso a prisión sin fianza, acusado de violar a una joven en un baño de la discoteca Sutton de Barcelona el pasado 30 de diciembre y horas antes de que el futbolista fuera enviado a prisión, su esposa, la modelo Joana Sanz, posteó un mensaje en redes sociales.

“Together.” (Juntos, en inglés) es lo que escribió Sanz junto a una foto en la que se ve su mano y la de su marido, entrelazadas. El 5 de enero, dio a ‘Antena 3’ y señaló: “Yo sé quién es mi marido, yo sé cómo lo conocí; yo sé lo respetuoso que es porque ni cuando me estaba conociendo a mí me faltó al respeto”, aseguró.



He visto muchas veces cómo mujeres se acercan al reservado, atrevidas, a intentar algo con mi marido en mi cara. Si lo hacen en mi presencia, no me quiero imaginar cuando yo no estoy”.

Sanz reapareció en redes sociales con otro mensaje, denunciando violaciones a su intimidad y expresando su dolor. “Corazón, aguanta tanto dolor», apuntó en Instagram.

La reconocida modelo española y esposa del futbolista volvió a usar sus redes sociales para contar cómo se encuentra debido a la complicada situación que vive. A Sanz se le murió su madre hace una semana por un cáncer de útero y a eso se le sumó la detención de su pareja por ser sospechoso de los cargos de violación y abuso sexual.

