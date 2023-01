En pie de lucha maestros venezolanos celebran su día

26923

-Con protestas por mejoras laborales y salarios dignos y dolarizados iniciaron el año 2023 los docentes a nivel nacional, cuya responsabilidad de educar no claudica, aún y cuando no se les tome en cuenta, ¿Qué sería de los profesionales hoy día de no haber contado con una educación basada en la vocación de nuestros maestros?

Hoy, 15 de enero se celebra el Día Nacional del Maestro, y todos continúan en pie de lucha, para que se les dignifique, alzando su voz ante la injusticia, al verse marginados y desatendidos.

Origen del Día del Maestro

Venezuela celebra el Día del Maestro, recordando ese 15 de enero de 1932 cuando, durante la presidencia de Juan Vicente Gómez, educadores conformaron la Sociedad Venezolana de Maestros de Instrucción Primaria para defender los derechos laborales de los maestros y mejorar la educación en el país.

Años más tarde, se proclamó la referida fecha para homenajear a los educadores venezolanos y recordar la creación de la Sociedad Venezolana de Maestros.

Ser maestro significa realizar un trabajo paciente y firme, ser astuto, sutil, fuerte, resistente y perseverante. Por encima de todo significa saber amar y comprender claramente la influencia que puede proyectarse sobre los alumnos.

¡Felicidades a los educadores venezolanos!

Lee también: Protestas simultáneas mantienen los maestros en el Zulia

Noticia al Día/Con información de REDEM