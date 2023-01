Entrevista con Patricia Ortega: “Soy transfeminista”

27205

Coño, ya era hora de que las poderosas sean las mujeres”

“Lo íntimo está más allá de la teoría”

Siempre resultará muy grato y nutricio entrevistar a nuestra gran cineasta, cuya última película, Mamacruz, participa en la selección oficial del prestigioso Sundance Festival. Con Alexis Blanco y en exclusiva para Noticia Al Día, Patricia Ortega compartió, con sus frescas respuestas, desde España y vía Gmail, el juego de “once racimos de preguntas” sobre el gran momento profesional que experimenta.

1.- Ha sido un camino largo el tuyo…¿Qué es lo que resulta indispensable mencionar de esta bitácora de vuelo?; ¿Cuán complejo ha sido este proceso de cuasi-exilio?; ¿Cómo analiza ese recorrido y cuál es su enfoque con respecto al presente y tu proyección a futuro?

– Vergación! Ha sido un camino largo, pero ese largo trayecto lo siento hoy como apenas un comienzo. Hoy puedo darme cuenta que los altibajos, victorias y derrotas vividas hasta ahora, eran apenas un entrenamiento para poder enfrentar esta profesión y desarrollarla.

Puedo decir que hasta el 2019, año en el que debí salir de Venezuela, toda la experiencia vivida en el cine y el audiovisual, me proporcionó las herramientas para enfrentar los retos que se avecinaban y que en ese momento yo no era capaz de imaginar. Agradezco que. mi país me haya dado la oportunidad de formarme y de producir obras que me permitieron crecer y madurar, para poder hacerle frente a esta nueva etapa.

-El proceso de «cuasi-exilio» ha sido un duelo, un desafío demandante y doloroso. Una cosa es inmigrar con dinero, con nacionalidad, con contactos y otra muy diferente es llegar con una mano adelante y la otra atrás a un lugar donde no conoces a nadie. Vergación, hay que tener cuero de chivo y si no lo tienes, pues se te va formando a fuerza de trabajo, nostalgia y aguante. Ha sido y sigue siendo la experiencia más dura de mi vida, me ha enseñado el valor de la familia, de los amigos, que la patria no es un país, no es un territorio físico, que la patria, si es que existe, habita en los cuerpos de las personas queridas.

-El recorrido transitado me ha ayudado a defender mi punto de vista con flexibilidad, me ha dado la destreza de ser mutante, como un pulpo que puede cambiar de formas y de texturas en cualquier hábitat y eso me permite navegar en múltiples discursos, coyunturas, culturas y escenarios socio-económicos. Mutar sin que dejes de ser tu, reinventarte todos los días, ese ha sido la mayor enseñanza y va a ser mi herramienta para aprovechar las oportunidades que se me van presentando, pa atrás ni pa coger impulso, mutar o morir.

2.-¿Podríais elaborar una síntesis del proceso que ha caracterizado la realización de Mamacruz?; ¿Es posible establecer un punto de comparación con respecto a los procesos de tus anteriores películas?

-Mamacruz ha sido un quiebre en el flujo de trabajo al que estaba acostumbrada. Hasta Yo, Imposible, mi estrategia de producción y financiamiento había consistido en optar por fondos nacionales y coproducciones para materializar el proyecto, de la mano de un equipo mayoritariamente venezolano, siendo yo la productora ejecutiva y con mi casa productora como representante legal del proyecto.

Cuando Mamacruz empezó a gestarse como un guión, el CNAC entró en su crisis más profunda, estuvo casi dos años desmantelado y dejó de tener la capacidad financiera para apoyar a los largometrajes de ficción. Para quienes estábamos en Venezuela y somos de una clase media baja o clase en modo de supervivencia, era muy difícil producir una película al mismo tiempo que tu vida era gobernada por lo que yo llamo las mardiciones cotidianas: no hay electricidad, no hay agua, no hay dinero para vivir, etc.

-Yo intenté casi dos años navegar contra corriente, escribí en mis ratos libres el guión como pude, opté a becas, a crowdfundings para poder asistir a mercados y laboratorios, me acompañaron en ese proceso Patricia Ramírez y Blanca Rey que en eso momento conformaban mi equipo de producción ejecutiva y desarrollo de proyecto, juntas lo intentamos todo, hasta que nos dimos cuenta que sin un fondo nacional, sin otra nacionalidad que nos sirviera para aplicar a los financiamientos de otros países, era muy complejo levantar el financiamiento.

Así que nos jugamos una carta muy dolorosa: abandonar nuestra posición como productoras ejecutivas y poner a disposición de posibles socios, la figura de productor mayoritario, eso quería decir, que abandonábamos la nacionalidad venezolana y nos abríamos a que la película fuese filmada en cualquier parte. Esta decisión dura pero necesaria, inmediatamente nos abrió las puertas, en menos de tres meses ya tenía productor español y en poco tiempo ya la película estaba financiada.

-Pasé de ser la productora líder de mis proyectos, a ser sólo una directora -guionista, pasé de trabajar con un equipo que yo elegía, a trabajar con un equipo que no conocía para nada, llegué como una paracaidista a una ciudad desconocida, a apropiarme de otra cultura y a hacer vínculos con personas que jamás había visto en mi vida, para llevar a cabo algo tan delicado como la producción de una película.

-Pudo ser un caos, pero creo que los dos años de migración en Buenos Aires, Argentina, me dieron la flexibilidad y la madurez para enfrentar este reto con éxito, fue un proceso de aprendizaje maravilloso y exitoso. Nadé como pez en el agua y me di cuenta que para eso servían los problemas y conflictos pasados, para poder trabajar en cualquier ambiente y lograr mis objetivos como creadora. No tengo que trabajar con amigos o conocidos para hacer la película que quiero, allí realmente entendí de qué se trata dirigir.

3.-Coincidimos con Ramón Bazó en cuanto a que, ya participar en el festival Sundance, representa de por sí un logro exitoso…¿Tú cómo lo enfocas?; ¿Estáis preparada para el notable éxito que se avizora?; ¿Qué cosas procurarás impedir que ello transforme en vos, como creadora?

-Estar en Sundance es un regalo, una oportunidad única que no hay que desaprovechar. Estar en el festival indie clase A más importante del mercado, es una ventana abierta para impulsar mi nuevo proyecto de largometraje y consolidar mi carrera como directora, esa es mi meta. Hay mucho trabajo por delante y no pienso detenerme, ¿Que si estoy preparada? Tengo mucho tiempo esperando una oportunidad como esta.

Una sudaca maracucha que le sabe lo que es no tener para comer, no se puede dar el lujo de perder esta oportunidad. El éxito para mi es seguir trabajando, mantener lo que he alcanzado, tener los recursos para darle calidad de vida a mi familia.

-Yo no dejo que me quiten el olor a mango ni la capacidad de andar descalza en cualquier terreno, no quiero acostumbrarme al estado de bienestar, tampoco quiero perder la perspectiva, que me acompañe el olor de los pastelitos de mi abuela, el sabor de la cervecita fría de Palmarejo, el olor a lemna del lago y el rostro de mi madre, que tanto me han enseñado lo que importa del cine y de la vida. Porque lo demás es un espejismo, un plástico que se derrite.



4.-¿Cómo logras lidiar con la nostalgia de la distancia de tu país?; ¿Qué tan difícil ha sido intentar arraigarte en otros lares?; ¿Influye esa situación en tu visión integral como artista?

-La nostalgia vive conmigo, a veces me deja tranquila y otros días me ataca como una pesadilla. Pero no es una nostalgia de la distancia de mi país, es nostalgia de la distancia con mi madre, con mi tía, con las proyecciones que organiza Ramón Bazó, con el voceo callejero, con el recuerdo de espacios y ritmos que ya no existen , porque siento que el país donde yo viví ya no existe, queda la gente querida, a esa que no puedo abrazar y que se me van convirtiendo en audios y videos de wasap.

Hasta ahora no he podido arraigarme, yo más bien fluyo. Voy teniendo calles y sitios favoritos, pero aun no siento ningún espacio como mío, porque aprendí que nada me pertenece.

Esta sensación de ser un nómada mutante, una persona sin domilicio estable, sin raíces, sin hogar, te hace ver al arte desde otro punto de vista. Se desdibujan las fronteras, los nacionalismos, los arraigos y empiezas a descubrirte en historias y en rostros que antes no podías ver, empiezas a empatizar con otros sueños y universos, no hay nada que perder, porque ya perdiste el contacto con el cordón umbilical, entonces la identidad se transforma en una fusión de tu pasado con nuevas experiencias, y esta fusión se materializa en tu forma de representar al mundo.



5.-Grandes enigmas y cuestionamientos insurgen con relación a la ética y la calidad de los productos estéticos que se vienen realizando a nivel global…¿Crees que estos fenómenos son pasajeros o reflejan una crisis global de valores en el mundo?; ¿Sigue siendo la industria hollywoodense la clave de todo el proceso o crees que los filmes alternativos están ocupando los espacios que merecen?;

-Creo que las plataformas están estandarizando la producción como una necesidad comercial, las plataformas son la nueva televisión, sólo que ahora es una televisión mucho más masiva y entre más masiva, más homogénea, más convencional, más comida chatarra y sobre todo más ortodoxa. No se trata de un fenómeno pasajero, ya es un formato de trabajo, una realidad que llegó para quedarse, la realidad comercial de los monopolios de producción y distribución online (Netflix, Amazon, etc).

Frente a este panorama los filmes alternativos luchan por obtener una cuota en esos espacios, los festivales entonces se convierten en plataformas de despegue ideales. Por ejemplo, al estar Mamacruz en Sundance, este festival le ayuda a ser más atractiva para las plataformas, porque es un nicho comercial para el cine indie.

Es un circuito bastante complejo y desigual al que se enfrenta todo el cine independiente, especialmente aquel que no se adapta a las exigencias comerciales.

-¿Cómo percibes esa polémica generada por directores como Scorsese y Tarantino con respecto a esas películas de superhéroes y realidades distópicas?; ¿mantiene aún el cine esa opción de real posibilidad de ayuda para la humanidad que en principio se le atribuía?;

-Creo que las películas de superhéroes y realidades distópicas son un tipo de hamburguesa más en toda la cadena de producción industrial. Es irónico que Scorsese y Tarantino que tamnbién forman parte de esa cadena hagan manifiestos en contra de ellas, porque ellos son parte del circuito y bastante que se benefician de él. Los respeto como directores y amo muchas de sus obras, pero vergación, no se me hagan los directores independientes porque ya no lo son, están muy lejos de producir fuera de esa industria.

No creo que la función del cine haya sido nunca la de ayudar a la humanidad, creo que el cine está más para interpelar, establecer preguntas y no respuestas. Todavía tenemos la oportunidad de lanzar preguntas, reflexiones, contradicciones.

-¿qué piensas de esta suerte de “manifiestos” que vienen presentando algunos directores consagrados, como por ejemplo, González Iñárritu y su película Bardo o la del argentino Santiago Mitre, que recién ha ganado el Globo de Oro con Argentina 1985…?; ¿Es una ilusión o nuestro cine va asumiendo su propio rumbo?; ¿Cómo ves tu trabajo en medio de estas instancias?

-Creo que es una ilusión, precisamente porque los directores que mencionas ya dejaron atrás su realidad como realizadores latinoamericanos y trabajan de la mano de la industria más grande, creo que habría que escuchar a les realizadores que siguen produciendo fuera del circuito comercial, en la experiencia de ellos está el futuro del cine no sólo suramericano sino de otras parte del mundo, que se mantiene produciendo fuera de los formatos convencionales de producción y distribución.

-Otra pregunta que debemos hacernos es ¿Cuál es nuestro cine? ¿Qué es nuestro? En la medida que el mercado se hace más competitivo y los países suramericanos van disminuyendo su capacidad de financiamiento, la coproducción se hace cada vez más necesaria, casi obligatoria para poder producir. Entonces una película, una serie, en cualquier formato, puede tener como socios a varios países, y cada socio le inyecta un poco de su cultura, de su visión. ¿Qué es nuestro? Vuelvo a pensar, si la nacionalidad está repartida en varios productores, si hay una combinación de idiomas, de espacios, de prácticas cotidianas.

6.-En la sinopsis de Mamacruz encontramos a una abuela que se reinventa en la Internet para no des comunicarse con su nieta…¿Podriais contar el origen de este argumento?; ¿Hasta donde te gustaría que los espectadores pudieran leer integralmente el sentido de tu película?;

-La sinopsis es así: una abuela convencional y religiosa debe aprender a usar el internet para comunicarse con su hija, que viaja al extranjero para trabajar. Su nieta es quien la enseña a usar el internet. ¿Qué pasa cuando poner Internet en manos inexpertas? Pues cualquier cosa, y un encuentro accidental con el porno, revive en esta abuela deseos y fantasías que le cambian la vida.

-Mamacruz es un coming of age de la tercera edad, porque es mentira aquello de que hay una edad para crecer o para explorar, aprendemos toda la vida y nunca se está demasiado viejo para redescubrirse, reinventarse y sentir placer.



-¿Coescribirla quizás fue un proceso interesante de conocer, para los lectores?;

-Yo empecé sola escribiendo el guión de MAMACRUZ, cuando ya tenía una quinta versión del guión conocí a Olmo, mi actual productor, y al tomar la decisión de que la película se iba a filmar en Sevilla, automáticamente surgió la necesidad de adaptar la historia a los diálogos y al mundo de esta localidad.

Al principio tenía mucho miedo porque no conocía a José Ortuño (mi co-guionista) y además nunca había escrito a dos manos, mi miedo se desvaneció rápidamente, porque fue un proceso super nutritivo que enriqueció la historia, el flujo de trabajo estuvo rodeado de respeto, cuál es el secreto de la co-escritura? Pues que ambas partes sean cómplices., que estén mirando la misma historia, que fluyan del mismo lado de la marea.



-¿Cómo fue ese proceso de trabajo con tus actrices, así como con el resto del equipo técnico y artístico?

-Fue un trabajo que partió de lo básico: conocernos como personas, entender cómo nos gustaba trabajar, cuáles eran nuestros puntos de vista, comprender qué película íbamos a hacer y cómo. A partir de allí, fue naciendo la complicidad de una forma orgánica y casi mágica, natural, espontánea. No tuve que hacer esfuerzos, aunque sea extraño, no tuve que hacer esfuerzos para congeniar en un grupo que ya se conocía y en el que yo era la única desconocida.

Desde el primer día mi estrategia era caminar por la oficina como si fuese mía, hablarle a mis colegas como si los conociera de toda la vida, ser honesta con mis certezas y dudas, sobre todo con lo que no me gustaba hacer y funcionó, trabajamos sin conflictos humanos y lo disfrutamos mucho.

-Con las actrices trabajé como he venido trabajando siempre, sin métodos ortodoxos, sin memorizar diálogos, dejando que ellas nutrieran sus personajes, que propusieran dentro del tono de la película que se quería hacer, lo primordial era entender qué estábamos contando, cuál era el subtexto de cada escena, las motivaciones, todo el tejido invisible que es vital para construir cada gesto del personaje. Utilicé improvisaciones para encontrar de la mano de las actrices, los movimientos y el tono de cada puesta en escena. Fue un proceso vivo que iba creciendo y cambiando, un proceso intuitivo y emocionante.

7.-Para el momento de redactar estos once racimos de preguntas, las redes aparecen invadidas por temas musicales muy controvertidos, como algún gesto “feminista que factura”, y cosas por el estilo…¿Cuál crees que será el destino del planeta mientras la frivolidad y la banalidad continúen siendo los hilos de esa instancia llamada mercado?; ¿Cuáles serían tus acepciones para esa palabra tán poderosa?; ¿Qué alternativas sugieres, para contrarrestar sus poderosos efectos nocivos en el campo del arte, en general, y del cine, en particular?

-«Una feminista que factura» esto es un copy de marketing, es una estrategia de venta, que tiene su lado positivo y negativo. El negativo, pues que es publicidad y que la publicidad despoja de sentido abolutamente todo. El positivo, coño, ya era hora de que las poderosas sean las mujeres y no hay nada malo en ser pedante al respecto. Son muchos siglos de vivir bajo la sombra del hombre blanco cisgénero y patriarcal.

-Ahora bien, la banalidad consume todo, sobre todo en el universo contemporáneo de las redes sociales, que es el nuevo escenario de compra-venta del planeta. Un mercado que además cada vez es más binario (hombre-mujer), desde mi perspectiva transfeminista, entre más se acentúa esta concepción binaria del mundo y de los seres humanos, más alejades estamos de construir una mejor forma de vivir.

-¿Cómo influye este mercado binario en el arte y el cine?

-Pues que para que el arte sea consumido desde un punto de vista comercial, debe ser atractivo para ese público binario, y esto lo sabe muy bien Shakira. Cada realizador entonces se enfrenta a un dilema ético ¿Cómo hacer creaciones que no pasen desapercibidas y que naveguen en este mercado binario, sin jugar el juego fácil del dinero? Uff tremendo dilema!

8.-Al abordar el asunto de la tercera edad como argumento cinematográfico, trasciendes en el alma de muchos seres humanos que padecen de discriminación en una sociedad que valora con urgencia mercantil a los estratos sociales más jóvenes…¿hasta qué punto trató de retratar esa condición contemporánea?; ¿cuáles fueron tus referencias poéticas y filosóficas, ergo, cinematográficas, para investigar con miras a configurar tu idea de filme?; ¿está implícito algún tipo de homenaje personal a esas damas Ortega que te pueblan, así como de las que retrata tu tío, Rutilio, en sus indispensables Crónicas de El Saladillo?…

-Cuando escuchamos la palabra abuela ¿Qué imagen se viene a nuestras mentes? Una señora de cabello blanco, con gafas, tejiendo o con un nieto. Esta es la imagen dogmática que nos han impuesto sobre la tercera edad y el qué es y cómo es ser abuelo. Yo quiero destruir esa imagen, porque la siento como una imposición. Pienso en mi tía Esthela, a sus 74 años, musculosa, hace pilates, alza pesas, es jovial, picante, tiene un look juvenil, ella no es la típica abuela, no es la típica mujer de la tercera edad, porque ella vive sin edad, ella vive como le da la gana. Y eso es lo que yo quiero hacer con mi película,borrar la edad de mi personaje, que dejemos de ver la abuela y que podamos encontrar a la mujer.

Nuestra sociedad asocia la belleza, el erotismo, la sensualidad no sólo a la juventud, sino a un formato de estética normativo. En Mamacruz yo quiero cantarle al erotismo desde un cuerpo diferente, un cuerpo que según la mirada convencional ya debería estar cansado, marchito, pero que en nuestra película se levanta y decide jugar, porque para jugar y sentir placer no hay edad, porque eso de estar viejo es una imposición social.

El homenaje es a mi abuela que pasó toda su vida en la cocina, que se sacrificó por su familia, a mi madre, que fue madre soltera y también se sacrificó entre dos trabajos, a mi tía Nena, a mi tía Esthela, mujeres que muchas veces tuvieron que dejar de ser mujeres, seres sexuales, sensuales, para sobrevivir.

A todas las mujeres y las personas que siguen esclavizadas por los dogmas de género.



9.-¿Podríais brindarnos algunas claves o pistas para disfrutar mucho más esos 84 minutos de tu obra Mamácruz, en la oscuridad de la sala?; ¿Qué es lo que mejor te encantaría escuchar o leer con respecto a ella?…

-No hay claves ni pistas, que cada quien la reciba como quiera. Es una película para sonreír y reflexionar sobre lo corta que es la vida.



10.-También el fundamental tema de la sexualidad, especialmente la femenina, ocupa amplio registro en Mamácruz…¿Desde cuáles enfoques y perspectivas científicas has abordado el concepto?; ¿hay referencias a las grandes ideas que han desarrollado el feminismo como tarea, así como las de teóricos del tema del sexo y sus vinculaciones con el poder, como es el caso, por ejemplo, de Foucault, Bataille, Carrera Damas, entre otros…?; ¿cual tendencia, (drama, tragedia o comedia) perfiló más tu noción de lo que querías entregar a la gente y por qué?; ¿tus actrices, coadyuvaron en tu propósito?; ¿podrías referir esa experiencia de roles entre la directora y sus intérpretes?



-No hay ningún tipo de referencia teórica ni científica, lo que si hay es una profunda inspiración en las experiencias de vida de las mujeres de mi familia, mis amigas y la mía. No hago cine como si hiciera una tesis de grado, hago mis películas desde lo íntimo y lo íntimo está más allá de la teoría. Soy transfeminista, esta manera de pensar lo que si me lleva es a cuestionar la visión binaria del mundo y de los cuerpos.

Mamacruz es una dramedia, utilizo el humor como una herramienta para vincularnos con nuestra vulnerabilidad y nuestro deseo. Las actrices colaboraron un montón, porque inyectaron en la película de sus propias experiencias. Fue un gran intercambio de vivencias, de confesiones, de emociones, por eso el proceso fue tan gratificante.



11.-Mera cábala, adopté este modelo de once racimos de preguntas, según la dimensión del entrevistado. Vos, amiga de media vida: ¿qué esperas de tus espectadores al ver Mamacruz, ora en Salt Lake City, ora en Maracaibo, Sevilla o Buenos Aires?; ¿ya trabajas en otros proyectos?; ¿tendría secuela Mamacruz?; ¿cómo respira una artista como vos luego de haber concluido este impactante logro?

-Lo que realmente espero de les espectadores en cualquier parte del mundo, es que se conecten con la picardía, con el deseo, con el erotismo más allá de lo evidente, con el eros que es libertad y creatividad, el eros de vida. Que se alejen de la culpa para festejar sus fantasías, sin límites.

-Ahora me quedo en Sevilla porque ha surgido un nuevo proyecto que ya estoy escribiendo, es la primera vez que me contratan porque les ha gustado una idea y eso me hace muy feliz.

Respiro con mucha expectativa, porque el camino sigue siendo largo, respiro con mucha autocrítica, sin perder la perspectiva, concentrando las fuerzas en consolidar el trabajo como directora e intentando hacerme un rincón en este lugar del mundo.

Un abrazo.

Alexis Ramón Blanco

Noticia al Día