YouTube y la falsa receta para «curar» el autismo con cloro o lejía que ya causó dos muertes en Estados Unidos

mayo 23, 2019 - 4:49 pm

Cientos de videos que aseguran que el cloro es una «cura milagrosa» para el autismo fueron descubiertos en YouTube, y la mayoría de ellos eliminados tras una investigación de la publicación Business Insider.

Según el sitio de noticias financieras y tecnológicas, la sustancia, que se promociona en la plataforma como una «Solución Mineral Milagrosa» (MMS, por sus siglas en inglés) ha causado docenas de heridos y dos muertes en Estados Unidos. Ese tipo de mezclas consisten en dióxido de cloro, una solución al 28% de hipclorito de sodio en agua destilada que se utiliza como lejía industrial y que ninguna institución sanitaria reconoce como medicamento y que, de hecho, desautorizan totalmente para el consumo humano.

El sitio web asegura que algunos de los videos en los que se desinforma sobre esa cuestión aparecían entre los tres primeros resultados al escribir «cura para el autismo» en el buscador de YouTube. La compañía, que pertenece a Google, eliminó la mayoría de esos videos tras la publicación del informe. El periodista de Business Insider Tom Porter dijo que le resultaron «desconcertantes» algunos de videos que promocionan esa «solución mineral» como una cura para el autismo y otras enfermedades, como la malaria y el cáncer.

«La gente que simplemente buscan información en general sobre el autismo o la malaria estaba siendo redirigida a esos videos», le contó Porter a la BBC. «Se habrán difundido entre personas que nunca escucharon hablar de ello». Porter descubrió que los 20 videos principales que promueven los MMS en YouTube tenían más de tres millones de visualizaciones. Algunos incluían anuncios con enlaces a páginas en donde se puede comprar la sustancia.

YouTube le dijo a Business Insider que no busca de manera proactiva contenido que dañe sus políticas, pero que cambió sus algoritmos para evitar que videos MMS aparecieran en los resultados de búsqueda. «Hasta donde yo sé, no están monitoreando su sitio para eliminar los videos, lo cual contradice sus políticas», dijo Porter. «Hablé con activisas que dicen que no es suficiente. Tienen la responsabilidad de defender sus propias políticas para no difundir información peligrosa entre millones de personas en todo el mundo».

YouTube recibió fuertes críticas recientemente por la tendencia de sus algoritmos a destacar teorías conspirativas y contenido divisorio. «Me resultó chocante que un caso claro de desinformación que estaba causando daños a niños se permitiera publicar tan libremente, y que pudieran explotar esta plataforma de manera tan efectiva», dijo Porter.

En respuesta, YouTube declaró a la BBC lo siguiente: «La desinformación es un reto difícil y cualquier desinformación sobre temas de salud es especialmente preocupante». «Hemos tomado varios pasos para abordar esto, incluido el destaque de más contenido legítimo en nuestro sitio para quienes busquen temas relacionados en YouTube».

BBC News