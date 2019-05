Un avión se sale de la pista, pierde las alas y se rompe en tres partes en un aeropuerto de Birmania

mayo 8, 2019 - 10:48 am

Un avión de la aerolínea bangladesí Biman derrapó este miércoles en la pista del aeropuerto internacional de la ciudad de Rangún en Birmania, según medios locales y reportes de testigos en redes sociales.

Según trascendió, se trata de una aeronave modelo Bombardier Dash 8 Q400 que llegaba a la ciudad birmana proveniente de Daca, capital de Bangladés, y que en el accidente perdió sus alas y se seccionó en tres partes.

Shakil Meraj, gerente general de relaciones públicas de la compañía aérea Biman, señaló al mal tiempo como causante de que el vuelo BG-060 se deslizara fuera de la pista mientras aterrizaba a las 18:22 (hora local).

Se desconoce si el accidente ha provocado víctimas mortales. Reportes locales apuntan a que varias personas habrían resultado heridas.

BREAKING: Biman Bangladesh Bombardier Dash 8 Q400 S2-AGQ has suffered a runway excursion on landing at Yangon, Myanmar, operating #BG60 from Dhaka. Casualties not yet known. https://t.co/5MBndQTpNP

Photos 2 & 3 via @arakan_voice pic.twitter.com/ch3GCP70ZY

— Airport Webcams (@AirportWebcams) 8 de mayo de 2019