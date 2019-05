Trump dice que conversación con Putin se centró en ayuda para Venezuela

mayo 3, 2019 - 9:27 pm

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que una conversación telefónica con su par ruso Vladimir Putin se centró en la ayuda humanitaria para Venezuela, y no usó la agresiva retórica con la que se ha referido la participación de Moscú en la crisis.

Trump y Putin hablaron por más de una hora sobre varios asuntos, la primera conversación que se conoce desde diciembre y desde que comenzaron las tensiones en Venezuela, donde Washington respalda al líder opositor Juan Guaidó y Moscú apoya al presidente Nicolás Maduro.

Hace un mes, cuando Rusia envió un contingente de fuerzas especiales a Caracas, Trump había dicho a periodistas: “Rusia debe salir”. El viernes, el mandatario estadounidense no mencionó las tropas.

“Habló sobre muchas cosas, Venezuela fue uno de los tópicos”, agregó Trump a periodistas en la Casa Blanca.

“Y él (Putin) no busca involucrarse en Venezuela, salvo en la medida en que quiere que algo positivo ocurra en Venezuela, y yo siento lo mismo. Queremos que haya ayuda humanitaria; en este momento la gente muere de hambre, no tienen comida, no tienen agua”, dijo.

Los comentarios de Trump se conocen días después de que un intento de levantamiento liderado por Guaidó no logró atraer a mandos militares clave para la permanencia de Maduro.

