Toro Hardy: Pdvsa no tiene capacidad para surtir de combustible al país

mayo 23, 2019 - 4:28 pm

«De las seis refinerías que posee PDVSA en el país, solo funciona la de Amuay»

José Toro Hardy, economista y experto petrolero, afirmó que Venezuela necesita un cambio de gobierno para poder superar la crisis económica y política, así como la escasez de gasolina, medicamentos y alimentos. «Petróleos de Venezuela posee seis refinerías en todo el país, de las cuales solo funciona Amuay, que está ubicada en el estado Falcón. Esta solo opera a 10% de su capacidad» aseguró el economista a El Nacional.

De acuerdo con Toro Hardy, las sanciones impuestas por la comunidad internacional han afectado la producción de gasolina, ya que Venezuela debe importar al menos 110 mil barriles de gasolina, y PDVSA no dispone de las divisas necesarias para pagar, además, el experto explicó que la comunidad internacional no le presta dinero a la nación, porque no tiene capacidad de pagar.

La escasez de combustible afecta la distribución de alimentos, la producción de la empresa privada, la generación de electricidad y todos los aspectos en la vida de los venezolanos. El especialista reiteró que la solución comienza con un cambio de gobierno, de lo contrario no se podrá mejorar el abastecimiento de gasolina.

Indica que el problema que vive hoy la nación empezó con paro petrolero en 2002, durante el mandato de Hugo Chávez. En ese año el presidente despidió a casi todos los empleados con experticia para operar la empresa estatal. «Desde entonces no hay personal calificado y no se realiza mantenimiento a las plantas», afirma.

Con información de Agencias

Noticia al Día