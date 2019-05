Simonovis se encuentra bien resguardado, asegura familiar

mayo 17, 2019 - 10:14 am

Kiki Pertiñez, cuñada del comisario Ivan Simonovis, aseguró que él se encuentra resguardado, y que, cuando sea prudente, la familia ampliará detalles de la situación.

Pertiñez agradeció por los mensajes de solidaridad y apoyo que le han hecho llegar al Simonovis, quien permaneció en prisión durante 14 años. Finalmente, ayer jueves logró su libertad.

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, aseguró que Simonovis no se fugó, sino que fue indultado. Además, destacó que dicho indulto fue otorgado desde el pasado 30A, pero no se había podido ejecutar.

afortunadamente Ivan ya está a buen resguardo.

estamos felices de saberlo. cuando la familia lo decida, daremos los detalles.

[GRACIAS] a todos. — kiki pertiñez h (@kikipertinezh) May 17, 2019

Iván Simonovis ya se encuentra resguardado. Cuando nuestra familia lo considere prudente daremos los detalles de la situación. Muchísimas gracias a todos por el apoyo, los mensajes de cariño, de buenos deseos y esperanza ❤️ — ARI oñoro pertiñez (@ArianaOnoro) May 17, 2019

