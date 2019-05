Siguen los reclamos contra Fernando Carrillo: la madre de su hijo lo culpa de que el niño sufra bullying

mayo 9, 2019 - 5:09 pm

La guerra ante las cámaras de Margiolis Ramos contra el actor venezolano Fernando Carrillo continúa, pues no solo lo acusa de no pagar la pensión alimenticia de USD 1.180, sino de hablar mal de ella y de provocar que su hijo sufra en la escuela.

La madre del niño asegura que Carrillo le ha exigido que no hable de él ante los medios, pero ella está segura de que no habla mal de él, sino que solo dice “la verdad, que no está cumpliendo con su responsabilidad”.

En cambio lo acusó de que él sí la ha difamado en televisión. “Él sí ha dicho cosas fuertes de mí, porque eso de decir que su mamá lo quería abortar, decir que es producto de una noche loca, que su mamá es prostituta y que yo dormía con varios hombres, eso sí es difamar”, dijo al programa de farándula mexicano De primera mano.

Margiolis Ramos insiste en que Fernando Carrillo no paga la pensión alimenticia (Video: Imagen Televisión)

Las declaraciones de Carrillo, en las que aseguró que su hijo fue producto de una noche con Margiolis y que ella lo quería abortar, habrían provocado que el pequeño sufriera acoso escolar:

“Yo llevo al niño al psicólogo, él no solo ha abusado de mí, sino también del niño, porque hace tres semanas al niño le hicieron bullying en la escuela y le dijeron que su mamá era sexoservidora”.

Ramos dice que no hay comunicación con el actor. “La última vez me bloqueó, que fue cuando el niño le comentó que llegó triste y que le habían dicho eso en la escuela. Le dijo ‘mentiroso’ al niño y me bloqueó y me dijo ‘de mí no vas a tener ni un dólar’, pero ese dinero no es para mí”.

“También dijo que yo tenía al niño secuestrado; lo que pasa es que el señor llama al niño a la 1 de la mañana, y a esa hora el niño ya está dormido”, comentó.

Margiolis reveló que Carrillo tenía una orden de arresto en los Estados Unidos debido a la deuda de USD 15.000 por pensión alimenticia para su hijo, que incluye los honorarios de los abogados de la madre del niño. Pero eso fue negado por el actor.

Fernando Carrillo aseguró que no iba a darle ni un solo centavo de pensión, y que mejor abriría una cuenta bancaria para que a los 18 años el niño cuente con recursos para iniciar su vida.

Margiolis se burló de ese plan al decir que el niño tiene gastos actualmente, por lo que espera tener una fecha en el juzgado para “solicitar un cambio de demanda, con tal de pedir la guardia y custodia total del niño”, debido que para realizar cualquier trámite como cambio de escuela del pequeño, actualmente necesita la firma del actor, con quien no tiene contacto.

Infobae