Elimar Díaz confirmó su salida del partido opositor UNT

mayo 9, 2019 - 1:00 pm

La diputada a la Asamblea Nacional, Elimar Díaz, confirmó a Noticia al Día su salida de las filas del partido opositor Un Nuevo Tiempo. “Lo comuniqué en una carta privada”, expresó.

Asimismo Díaz, reiteró que no ha querido hacerlo público porque no desea desviar la atención. “El país no está para cosas como esta”.

Mientras que negó, “por los momentos” la unión a otro partido de la oposición. “Ya habrá tiempo para eso. Por ahora sigo siendo una diputada de la Unidad y lucharé por la libertad del país”, dijo al portal.

Noticia al Día