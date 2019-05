Sergio Novelli reporta presunta balacera en el puente Simón Bolívar

mayo 3, 2019 - 3:01 pm

El el periodista venezolano, Sergio Novelli, reportó este jueves, una balacera en el puente fronterizo Simón Bolívar.

Hasta ahora, se desconoce los motivos del intercambio de disparos. En el material audiovisual adjunto se pueden observar a venezolanos y colombianos que transitaban por esta zona están echados sobre el suelo resguardándose.

Se presume que Colombia cerró su frontera ante este hecho. Esta frontera un a Venezuela con la Hermana República por las ciudades de San Antonio del Táchira y Cúcuta.

El reportero americano Dylan Baddour está en el lugar y explica que la policía colombiana lo atribuye a paramilitares y bandas armadas, más no al conflicto político. Sin embargo, no descartan esta posibilidad debido a la tensión existente.

Cuenta que en el lugar ya están patrullas y ambulancias colombianas, sin embargo, el país vecino continúa teniendo su frontera cerrada. Baddour sostiene que una multitud de personas espera para poder entrar en Colombia.

Según los uniformados colombianos, es habitual que en la frontera se presenten situaciones como estas.

Hasta el momento, no hay un comunicado oficial de parte de ninguna de las naciones sobre lo ocurrido.

Police said they hear shots like this here about every month, but this time it sounds like a lot of fire. Likely a petty conflict. Colombia has the bridge closed right now. https://t.co/iTo88HfVnj

— Dylan Baddour (@DylanBaddour) May 3, 2019